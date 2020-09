Moneta elettronica. Il Premier Conte: “Fino a 50 milioni di euro in palio con la lotteria degli scontrini”

Evasione fiscale e incentivi all’uso della moneta elettronica.

A rispondere sulla questione è direttamente il premier Giuseppe Conte che in un’intervista questa mattina a La Stampa ha dichiarato: “Questa è una riforma su cui mi sono impegnato personalmente. Dal 1° dicembre è previsto un cashback, cioè un rimborso del 10% su quanto si spende, fino a una spesa massima di 3000 euro: più usi la carta e più guadagni. Ma non solo. Il famoso bonus befana, che da oggi si chiamerà super cashback, sarà di 3000 euro l’anno. Lo abbiamo ribattezzato così, perché – esattamente come il cashback – sarà rimborsato ogni sei mesi. I 100 mila cittadini che useranno maggiormente la carta – cioè faranno più transazioni a prescindere dalla cifra spesa – avranno un rimborso di 3000 euro l’anno. Inoltre, ci saranno fino a 50 milioni di euro in palio con la lotteria degli scontrini, solo per chi usa la moneta elettronica».

