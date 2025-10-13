Newsletter

13 Ottobre 2025 - 17:31

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Mondogaming ottiene la certificazione ADM per il mercato italiano

Mondogaming ha annunciato di aver ottenuto la certificazione ufficiale per operare nel mercato italiano delle scommesse sportive, secondo i requisiti stabiliti dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). La certificazione

13 Ottobre 2025

Share the post "Mondogaming ottiene la certificazione ADM per il mercato italiano"

Stampa pagina

Mondogaming ha annunciato di aver ottenuto la certificazione ufficiale per operare nel mercato italiano delle scommesse sportive, secondo i requisiti stabiliti dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). La certificazione è stata rilasciata da iTech Labs, ente accreditato per il collaudo di software di gioco.

L’azienda, che sviluppa internamente tutta la propria tecnologia, potrà ora ospitare sulla sua piattaforma operatori di betting autorizzati in Italia, offrendo un ambiente conforme alla normativa vigente.

“Questo traguardo ci permette di aprire il nostro sistema agli operatori italiani, garantendo affidabilità, sicurezza e flessibilità,” ha commentato Matteo Dimatteo di Mondogaming.

Con questa mossa, Mondogaming consolida la propria presenza nel settore e conferma l’obiettivo di offrire soluzioni tecnologiche in linea con gli standard richiesti dal mercato regolamentato.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

G2E Las Vegas: il nostro best in show

KingMidas Games e SpinOro annunciano una partnership strategica per espandere la presenza globale

Stati Uniti, dal 1° gennaio 2026 la California metta al bando i casinò sweepstakes

Svizzera: la Polizia Cantonale sequestra otto apparecchi da gioco, 8 denunciati

Lotteria Italia 2025: elenco dei biglietti vincenti dei premi giornalieri abbinati a “Affari Tuoi”

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 30 del 18-20 ottobre 2025

Mondogaming ottiene la certificazione ADM per il mercato italiano

Mondiali 2026. Italia, battere Israele per pensare ai play-off

Data room As.tro: il trentaseiesimo bollettino sulle ludopatie

Paesi Bassi, rapporto di monitoraggio autunno 2025: inversione nella crescita del mercato e preoccupazioni per la quota del gioco illegale

SuperEnalotto, 4 italiani su 10 non rivelano la vincita nemmeno ai parenti

Fusione tra Allwyn e OPAP: nasce il secondo operatore mondiale più grande quotato per lotterie e gaming

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy