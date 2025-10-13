Mondogaming ottiene la certificazione ADM per il mercato italiano

Mondogaming ha annunciato di aver ottenuto la certificazione ufficiale per operare nel mercato italiano delle scommesse sportive, secondo i requisiti stabiliti dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). La certificazione

Mondogaming ha annunciato di aver ottenuto la certificazione ufficiale per operare nel mercato italiano delle scommesse sportive, secondo i requisiti stabiliti dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). La certificazione è stata rilasciata da iTech Labs, ente accreditato per il collaudo di software di gioco.

L’azienda, che sviluppa internamente tutta la propria tecnologia, potrà ora ospitare sulla sua piattaforma operatori di betting autorizzati in Italia, offrendo un ambiente conforme alla normativa vigente.

“Questo traguardo ci permette di aprire il nostro sistema agli operatori italiani, garantendo affidabilità, sicurezza e flessibilità,” ha commentato Matteo Dimatteo di Mondogaming.

Con questa mossa, Mondogaming consolida la propria presenza nel settore e conferma l’obiettivo di offrire soluzioni tecnologiche in linea con gli standard richiesti dal mercato regolamentato.

PressGiochi