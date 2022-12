Mondiali. Francia-Marocco, Golia contro Davide per un posto in finale. Mbappé, in gol a 2,25 su Sisal.it, sfida Bounou e i Leoni dell’Atlante

Golia contro Davide. I campioni del mondo in carica di fronte alla più improbabile delle outsider. Se parlassimo di sport a stelle e strisce, qualche regista avrebbe già pronto un copione per Hollywood. I Mondiali di Qatar 2022 presentano, in semifinale, una delle storie più incredibili che il calcio abbia regalato negli ultimi anni: la Francia di Mbappé e Giroud, a caccia del secondo titolo iridato consecutivo, incrocia gli scarpini con il Marocco di Ziyech e Bounou, capace di eliminare Spagna e Portogallo grazie alla miglior difesa del torneo.

I transalpini, secondo gli esperti Sisal, sono favoritissimi a 1,57 rispetto al 6,75 dei Leoni dell’Atlante mentre si scende a 3,90 per il pareggio. Francia, data a 1,27, con i favori del pronostico anche per il passaggio turno rispetto al Marocco, offerto in finale a 3,75. L’ipotesi che si vada ai supplementari è data a 3,90 mentre una soluzione ai calci di rigore pagherebbe 7 volte la posta.

I ragazzi di Deschamps, nelle 5 partite del Mondiale, hanno sempre subito almeno un goal e così il Marocco a segno contro la Francia si gioca a 1,88. Tiri dal dischetto e cartellini rossi hanno caratterizzato le sfide dei quarti della due nazionali tanto che un rigore con espulsione è in quota a 7,50. Si sale leggermente, fino a 9,50, per assistere a una semifinale con un Ribaltone a farla da protagonista. Kylian Mbappé non sente il peso della pressione.

Quattro anni fa, ad appena diciannovenne, vinceva il suo primo mondiale; oggi alla soglia dei 24 anni, li compirà il prossimo 20 dicembre, il fenomeno parigino vuole il bis iridato per entrare nella cerchia dei più grandi di sempre.

Mbappé, finora, ha segnato 5 reti, capocannoniere del torneo, e sfornato due assist: la sesta marcatura in Qatar si gioca a 2,25. La difesa di Regragui dovrà però fare attenzione a non lasciare libero Olivier Giroud: un goal di testa, specialità della casa del bomber del Milan, è offerto a 9,00. Il

Marocco, che non avrà a disposizione il barese Cheddira, espulso contro il Portogallo, si affida ai due giocatori di maggior talento, Hakim Ziyech e Youssef En- Nesyri. La Supercoppia africana punta a far male a Lloris: l’assist del giocatore del Chelsea per il goal dell’attaccante del Siviglia pagherebbe 20 volte la posta.

PressGiochi