Mondiali Femminili: Stati Uniti a caccia del terzo titolo in fila. Inghilterra e Spagna prime outsider, l’Italia vuole sorprendere su Sisal.it

Tutte contro gli Stati Uniti. La corazzata americana, nel Mondiale femminile in programma tra Australia e Nuova Zelanda che prenderà il via giovedì 20 luglio, va a caccia del terzo

Tutte contro gli Stati Uniti. La corazzata americana, nel Mondiale femminile in programma tra Australia e Nuova Zelanda che prenderà il via giovedì 20 luglio, va a caccia del terzo titolo consecutivo, o Three Peat come lo chiamano gli americani, quinto complessivo. La formazione di Andonovski, favorita secondo gli esperti Sisal a 3,00, ha tutte le carte in regola per confermarsi sul tetto del mondo dopo le edizioni del 2015 e del 2019. Gli Stati Uniti, sempre sul podio nelle otto edizioni della manifestazione iridata, vorrebbero inoltre regalare a Megan Rapinoe l’ultima gioia prima che l’icona del calcio femminile appenda gli scarpini al chiodo al termine della stagione.

Il primo pericolo per la nazionale a stelle e strisce arriva dall’Inghilterra che sta piano piano crescendo come dimostrano le due semifinali, e un terzo posto, nei due Mondiali più recenti. Le britanniche, vincenti a 5,00, si affidano ai gol di Rachel Daly, bomber dell’Aston Villa, per provare a coronare il sogno iridato. Il podio della favorite è completato dalla Spagna la quale spera di emulare la nazionale maschile in fatto di vittorie. Le Furie Rosse hanno come miglior risultato nei Mondiali gli ottavi di finale di quattro anni ma l’obiettivo è il trono iridato, un obiettivo che si gioca a 6,00.

L’Italia, che in Francia nel 2019 fece innamorare tutta una nazione, riparte con alcune veterane, molte novità e una nazionale che punta a sorprendere. Milena Bertolini ha molta fiducia nelle sue ragazze, inserite nel Gruppo G con Svezia, Argentina e Sudafrica: l’obiettivo è passare il girone, impresa assolutamente alla portata delle Azzurre vista la quota di 1,20, per poi giocarsela con tutte a viso aperto. L’Italia che sale sul tetto del mondo per la prima volta nella sua storia pagherebbe 100 volte la posta.

PressGiochi