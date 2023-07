Mondiali Femminili. L’Italia all’esame Svezia: Giacinti, in gol a 4,50 su Sisal.it, sogna un’altra rete alle scandinave

La vittoria in extremis dell’Italia contro l’Argentina ha messo in discesa il Mondiale Femminile delle Azzurre che, domani mattina, sfidano la Svezia nel secondo match iridato. Impegno molto complicato per

La vittoria in extremis dell’Italia contro l’Argentina ha messo in discesa il Mondiale Femminile delle Azzurre che, domani mattina, sfidano la Svezia nel secondo match iridato. Impegno molto complicato per Linari e compagne tanto che gli esperti Sisal vedono le scandinave favorite a 1,80 contro il 5,00 dell’Italia mentre il pareggio si gioca a 3,40. L’Under, a 1,55, si fa preferire all’Over, offerto a 2,30 tanto che il risultato esatto di 1-1-, come l’ultimo confronto diretto lo scorso anno, è in quota a 7,00. Attenzione alle deviazioni fortuite, che potrebbero peraltro risultare decisive, visto che un autogoal pagherebbe 9 volte la posta.

La difesa italiana, perfetta contro l’Albiceleste, dovrà frenare le folate della Svezia che ha molte frecce al suo arco. La più pericolosa è sicuramente Stina Blackstenius, bomber dell’Arsenal, rimasta a secco contro il Sud Africa ma pronta a rifarsi immediatamente visto che il suo gol si gioca a 2,50 mentre la rete di Fridolina Rolfo, attaccante del Barcellona campione d’Europa e già a segno nel match d’esordio mondiale, è in quota a 3,00. L’Italia si affida alle solite note ma Valentina Giacinti ha una motivazione in più visto che, un anno fa, sbloccò lei il match contro la Svezia nella finale della Algarve Cup: la numero 9 azzurra, e della Roma, che punisce nuovamente la difesa scandinava si gioca a 4,50. Ma non da meno saranno sia Barbara Bonansea che Cristiana Girelli, match winner contro l’Argentina, entrambe appaiate in quota per un gol a 4,00.

