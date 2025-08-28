Newsletter

Mondiali di calcio: ONU aggiorna linee guida contro le scommesse illegali

Manca meno di un anno all’inizio della Coppa del Mondo 2026 e le Nazioni Unite, attraverso l’Ufficio contro la droga e il crimine (UNODC), hanno lanciato l’allarme su un prevedibile

28 Agosto 2025

Manca meno di un anno all’inizio della Coppa del Mondo 2026 e le Nazioni Unite, attraverso l’Ufficio contro la droga e il crimine (UNODC), hanno lanciato l’allarme su un prevedibile aumento delle scommesse illegali legate al torneo.

Secondo l’organizzazione, queste operazioni clandestine potrebbero addirittura superare per volume e portata le scommesse regolamentate, creando uno scenario di grande preoccupazione per l’integrità della competizione.

Il legame tra scommesse illegali e criminalità organizzata è stato uno dei temi più discussi durante il workshop internazionale svoltosi in Messico. L’ONU ha sottolineato che la mancanza di controlli su queste reti non solo mette a rischio i tifosi e le finanze degli Stati, ma apre anche la porta alla manipolazione degli eventi sportivi.

L’UNODC ha inoltre evidenziato che è previsto un significativo aumento delle scommesse legali. A titolo di riferimento, durante la Coppa del Mondo Qatar 2022 si registrò un movimento vicino ai 35 miliardi di dollari in questo settore. Per il 2026, con un torneo a 48 squadre e partite distribuite tra Stati Uniti, Messico e Canada, le cifre potrebbero superare ampiamente questo importo.

“Il Mondiale 2026 rappresenta un’opportunità cruciale per rafforzare le misure di prevenzione e di indagine, non solo per il torneo, ma anche come catalizzatore per migliorare l’integrità sportiva in tutta la regione”, hanno sottolineato gli esperti durante il workshop.

Oltre all’ONU, hanno partecipato all’iniziativa organizzazioni chiave come il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la FIFA. L’obiettivo è armonizzare criteri, condividere esperienze pregresse e definire protocolli per la rilevazione in tempo reale di eventuali irregolarità, con la collaborazione delle federazioni sportive, delle forze di sicurezza e delle autorità giudiziarie dei Paesi ospitanti.

L’intento è che la Coppa del Mondo 2026 non venga macchiata dal crescente fenomeno delle scommesse illegali, garantendo così uno spettacolo sportivo indimenticabile.

Fonte immagine: Adidas ha presentato Brazuca, il pallone ufficiale del Mondiale 2014 in Brasile, 03 dicembre 2013. La parola "brazuca" è un termine informale che significa "brasiliano", spesso utilizzato per descrivere lo stile di vita di quel popolo. I colori e la grafica dei pannelli del pallone simboleggiano i tradizionali e coloratissimi braccialetti portafortuna diffusi nel paese, oltre a riflettere l'allegria e il divertimento da sempre associati al calcio brasiliano. ANSA/UFFICIO STAMPA ADIDAS +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++

Mondiali di calcio: ONU aggiorna linee guida contro le scommesse illegali

