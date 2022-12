Mondiali. Brasile favorito per il sesto titolo ma la Francia sogna il bis

Cinque europee, due sudamericane e una africana. Il Mondiale 2022 ha scelto le migliori otto formazioni del pianeta che, da venerdì, si contenderanno il titolo iridato. Davanti a tutti, per alzare al cielo il trofeo domenica 18 dicembre, c’è il Brasile di Tite e Neymar: i Pentacampeao non vincono il Mondiale dal 2002 e vogliono porre fine al secondo digiuno più lungo della loro storia. Gli esperti Sisal vedono la fine di questa maledizione tanto che il sesto trionfo dei Verdeoro si gioca a 2,75. La prima insidia per il Brasile arriva dai campioni del mondo in carica della Francia, posizionati nella parte opposta del tabellone e che sognano un bis riuscito, nella storia, solo all’Italia e agli stessi sudamericani. Trascinati dalla coppia Mbappé-Giroud, la formazione di Deschamps nuovamente sul tetto del mondo è offerta a 5,00. Il terzo gradino del podio, tra le favorite, è diviso tra Portogallo e Inghilterra. I lusitani, travolta la Svizzera, sfidano il Marocco nei quarti e puntano al primo successo iridato. La nazionale dei Tre Leoni, invece, vuole il bis del titolo del 1966 e sente che questo potrebbe essere l’anno buono: una tra Portogallo e Inghilterra campione del mondo pagherebbe 6 volte la posta. La meno accreditata al trionfo finale è la Croazia, data a 50, mentre la Cenerentola Marocco è in quota a 33.

Kylian Mbappé, 5 gol e 2 assist al Mondiale, cerca un hat trick storico: bis iridato con la Francia e titolo dei bomber, dato a 1,57, e di miglior giocatore del torneo, offerto invece a 2,50. Impresa assolutamente nelle corde del fuoriclasse transalpino favoritissimo, per gli esperti Sisal, in entrambe le categorie. Mbappé, per la corsa ai premi individuali, dovrà guardarsi le spalle dal “fuoco amico”: la lotta per il trono dei bomber, infatti, vede in Olivier Giroud, compagno di reparto del fenomeno parigino, il primo rivale, dato a 5,00, con il brasiliano Richarlison, a 7,50, come terzo incomodo. È invece una lotta tutta targata PSG quella per lo scettro di miglior giocatore del torneo: se Mbappé parte davanti a tutti, Leo Messi, offerto a 5,00, e Neymar, si gioca a 12, vogliono rovinare i piani del compagno di club.

PressGiochi