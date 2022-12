Mondiali. Argentina e Francia a caccia del terzo titolo iridato

Domenica pomeriggio, allo stadio Iconico di Lusail, Argentina e Francia vanno a caccia del loro terzo titolo mondiale. L’Albiceleste insegue il trionfo dal 1986, i Blues vogliono raggiungere Italia e Brasile nella strettissima cerchia di chi ha vinto il mondiale per due edizioni consecutive. I Mondiali di Qatar 2022 vanno in archivio con la 19a finale diversa della storia: le uniche a essersi ripetute sono state Brasile-Italia, due volte, e Argentina-Germania, che detiene il record con tre. Gli esperti Sisal vedono un totale equilibrio tra le due nazionali: Argentina e Francia sono entrambe date vincenti a 2,80 con il pareggio offerto a 3,00. Nessuna favorita neanche per il successo finale offerto a 1,90 per le due nazionali. Il bilancio tra le due Nazionali vede i sudamericani avanti per 6 vittorie a 3, più altrettanti pareggi: nella manifestazione iridata l’Argentina è avanti per due successi a uno. Nella storia dei mondiali, cinque volte una finale è terminata ai tempi supplementari, con due di queste che hanno visto protagonista la Selección con una vittoria e una sconfitta, e due ai rigori. La soluzione nei 120 minuti si gioca a 3,00, quella dal dischetto a 5,00. Visti gli interpreti in campo, un goal da fuori area è nelle corde della sfida, ipotesi a 2,75, al pari di un calcio di rigore per il quale si sale leggermente fino a 3,00. Stessa quota per un intervento al VAR del polacco Szymon Marciniak, arbitro designato per la sfida.

Un solo assist divide i due protagonisti più attesi della finale. Leo Messi ha segnato 5 reti e sfornato 3 passaggi vincenti; stesso numero di gol ma un assist in meno per Kylian Mbappé. Gli esperti Sisal pensano che possano essere le grandi star della sfida: la Pulce ha aperto le marcature in quattro delle sei partite dell’Argentina al Mondiale e vederlo ancora una volta primo marcatore è offerto a 5,50. Mentre vedere il capitano dell’Albiceleste per la terza partita fare un goal e un assist si gioca a 12,50. Il compagno di squadra al PSG, però, non vorrà essere da meno: Kylian Mbappé ha realizzato due doppiette nella competizione, la terza pagherebbe 15 volte la posta. Il numero 10 della Francia ha già segnato due gol all’Argentina nella sfida di 4 anni fa. Mbappé si è trovato a meraviglia con Olivier Giroud: la Supercoppia della Francia, assist del fenomeno del PSG per il gol del bomber del Milan, è in quota a 20.

PressGiochi