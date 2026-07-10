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Mondiali 2026 – Norvegia-Inghilterra: Haaland sfida Kane. Messi, a segno a 2,00 su Sisal.it, guida l’Argentina contro la Svizzera

Una per scrivere, ancora, la storia. L’altra per tornare tra le migliori quattro del mondo per la quarta volta. Entrambe guidate da due bomber stratosferici. Norvegia-Inghilterra, penultimo quarto di finale

10 Luglio 2026

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Una per scrivere, ancora, la storia. L’altra per tornare tra le migliori quattro del mondo per la quarta volta. Entrambe guidate da due bomber stratosferici. Norvegia-Inghilterra, penultimo quarto di finale dei Mondiali 2026, è una sfida tra cannonieri principe come Erling Haaland e Harry Kane, 13 gol in due nella rassegna iridata, e tra due squadre che giocano sempre all’attacco sebbene la storia recente del confronto dica ben altro. Gli esperti Sisal ritengono la nazionale dei Tre Leoni favorita a 1,90 contro il 4,00 dei norvegesi mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Rice e compagni avanti, 1,45, per il passaggio turno, offerto a 2,75 per gli scandinavi. Si parlava di spettacolo, un match con almeno 3 reti è dato a 1,65, mentre l’Inghilterra, a 1,62, è favorita per segnare il primo gol della gara rispetto alla Norvegia, data a 2,50. Gol ma tanta intensità: un rigore, a 3,25, un intervento del VAR, a 3,00, e un cartellino nei primi 15 minuti di gioco, ipotesi offerta a 5,00, sono nelle corde del match. Erling Haaland, in gol a 2,25, e Harry Kane, primo marcatore a 4,00, avranno gli occhi puntati addosso: attenzione però da un lato a Martin Odegaard, assist a 5,00, e dall’altro a Jude Bellingham, gol o assist a 2,40. I numeri 10 di Norvegia e Inghilterra sono pronti a prendersi la scena.

Un uomo solo al comando. L’Argentina, campione del mondo in carica, continua a essere guidata da Leo Messi, 39 anni e non sentirli. La Pulce, 8 gol e 1 assist finora nella competizione, è pronto a trascinare l’Albiceleste contro la Svizzera per riportare i sudamericani nuovamente in semifinale mondiale. Gli esperti Sisal vedono Messi e compagni favoritissimi a 1,70 contro il 5,75 degli elvetici con il pareggio offerto a 3,75. Forbice molto ampia anche per il passaggio turno: 1,30 per i campioni del mondo, 3,50 per i rossocrociati. Il Dibu Martinez va a caccia di un clean-sheet, ipotesi data a 1,93, con un risultato esatto di 2-0 a favore dell’Argentina dato a 7,50: lo stesso punteggio ma per la Svizzera è offerto a 30. Leo Messi cerca la nona perla della competizione, ipotesi data a 2,00, con Julian Alvarez, assist a 4,00, pronto a supportare il suo capitano. La Svizzera si affida a Breel Embolo, gol a 4,50, ma anche al suo storico numero 10, Granit Xhaka, che però dovrà frenare gli ardori visto che un cartellino è dato a 3,50.

 

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