13 Ottobre 2025 - 17:31

Mondiali 2026. Italia, battere Israele per pensare ai play-off

Retegui ci ha preso gusto: doppietta a 4,00 su Sisal.it

13 Ottobre 2025

Vincere per poi pensare ai play-off del prossimo marzo. L’Italia, dopo aver sbrigato la pratica Estonia, ospita, a Udine, Israele in un match chiave in ottica qualificazione Mondiale anche se il tracollo dei ragazzi di Ben Shimon, contro la Norvegia, ha di fatto già regalato agli azzurri la possibilità di giocare almeno i play-off. Rino Gattuso, però, non si fida e vuole la certezza matematica per poi rivolgere tutte le sue attenzioni a chi dovrà affrontare, tra cinque mesi, per riportare la Nazionale ai Mondiali dopo ben 12 anni. Donnarumma e compagni,
secondo gli esperti Sisal, vedono i tre punti a bassa quota, 1,18, il pareggio a 7,50 e un’impresa di Israele a 15. I precedenti sono tutti a favore dell’Italia, 7 vittorie e un pareggio, con 25 gol realizzati e 9 subiti, di cui 4 solo nell’ultimo incrocio di poche settimane fa: l’ipotesi che gli azzurri vadano a segno nei due tempi è quindi offerta a 1,60. Non va esclusa neanche la possibilità che Gigio Donnarumma chiuda la porta: un clean sheet azzurro è in quota a 1,72. Le marcature potrebbero arrivare sia da fuori area, a 3,25, che dalla panchina, scenario offerto a 2,50.

L’assenza di Moise Kean, protagonista all’andata con una doppietta, costringe il CT Gattuso a rivedere le gerarchie in attacco. Punto fermo rimane Mateo Retegui, in gol contro l’Estonia, e autore di ben tre assist nella sfida del Nagyerdei Stadion.

L’italo-argentino punta ad essere il faro azzurro nella notte friulana: una doppietta del bomber dell’Al-Qadsiah si gioca a 4,00 mentre si sale a 6,00 per assiste a un match
con gol e assist dell’ex Atalanta e Genoa. Riccardo Orsolini, Pio Esposito e Roberto Piccoli sono appaiati, in quota a 1,80, per entrare nel tabellino dei marcatori mentre l’ennesimo assist stagionale di Leonardo Spinazzola è offerto a 3,75.

