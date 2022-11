Mondiali 2022. Olanda e Inghilterra, qualificazione a un passo. Ecuador-Senegal e Iran-Usa sfide da dentro o fuori su Sisal.it

I gironi del Mondiale 2022 arrivano al terzo e ultimo giro, quello che deciderà chi continuerà la marcia verso il titolo iridato e chi, invece, tornerà a casa. Quattro gare in programma che determineranno il destino del Gruppo A e del Gruppo B. L’Olanda, che nonostante i quattro punti in classifica finora non ha brillato, affronta il Qatar, già eliminati. Gli esperti Sisal vedono una vittoria Orange a bassa quota, 1,20, contro il miracolo dei padroni di casa a 15 mentre si scende a 7,00 per il pareggio. Noppert, un solo gol subito in due gare, potrebbe trascorrere 90 minuti sereni: il Qatar che non segna è dato a 1,62. Cody Gakpo, finora, è stato l’uomo in più di Van Gaal: il numero 8 dell’Olanda primo marcatore per la terza gara consecutiva si gioca a 3,50. Mohammed Muntari, a 7,50, è la speranza del Qatar.

L’Inghilterra, dopo il pareggio con gli Stati Uniti, sfida il Galles in un derby molto sentito ma con la nazionale di Southgate favoritissima. Il successo della nazionale dei Tre Leoni è offerto a 1,42 contro l’8,00 dei Rossi mentre il pareggio si scende a 4,50 per il pareggio. Il Galles non ha mai battuto i cugini in manifestazioni ufficiali visto che il bilancio storico parla di 10 vittorie inglesi e un pareggio. Come tutti i derby nessuno tirerà indietro la gamba: un rigore, a 2,80, e un’espulsione, a 4,80, potrebbero infiammare la partita. Harry Kane è ancora alla caccia del primo gol in questo mondiale, sbloccarsi contro il Galles è dato a 2,00 mentre la seconda rete di Gareth Bale è in quota a 4,00.

Decisamente più incerta appare la sfida tra Ecuador e Senegal dove ci si giocherà la qualificazione. Secondo gli esperti Sisal, i sudamericani, ai quali basterebbe un pareggio per raggiungere gli ottavi, partono avanti a 2,50 contro il 3,00 dei campioni d’Africa mentre il pareggio è dato a 3,20. Ecuador avanti anche per la qualificazione, 1,36 contro il 3,00 del Senegal. Si preannuncia una sfida tirata con una grandissima posta in palio: ecco perché l’Under, a 1,60, si fa preferire all’Over offerto a 2,25. Enner Valencia non è solo il capitano e bomber dell’Ecuador ma il suo leader indiscusso avendo segnato tutti e tre i gol iridati dei sudamericani. La quarta perla mondiale si gioca a 3,25. Il Senegal però si affida a una conoscenza della Serie A come Boulaye Dia: l’attaccante della Salernitana, a segno contro il Qatar, punta a ripetersi tanto che vederlo nel tabellino dei marcatori pagherebbe 4 volte la posta.

L a giornata mondiale si chiude con la sfida tra Iran e Stati Uniti. La formazione a stelle e strisce parte favorita a 1,95 contro il 4,00 della squadra di Queiroz con il pareggio in quota a 3,50. Gli Stati Uniti si trovano invece a rincorrere gli avversari diretti per la qualificazione poiché hanno bisogno di una vittoria a tutti i costri: il passaggio turno dell’Iran è dato a 1,85, quello americano a 1,95. Taremi e compagni

hanno dimostrato grande condizione nelle battute finali delle precedenti partite: ecco perché un rigore decisivo oltre il minuto 85, che pagherebbe 33 volte la posta, non è da escludere. Timothy Weah, a segno a 3,25, da un lato, e Mehdi Taremi, in quota a 3,75, dall’altro sono gli uomini a cui si affidano Stati Uniti e Iran per continuare la corsa mondiale.

PressGiochi