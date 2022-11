Mondiali 2022. Duo, Cash Out e palinsesto ricchissimo Sisal presenta un’offerta mai vista sulla rassegna iridata

L’attesa sta per finire. Domenica prossima, alle 17:00, con la sfida tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador prenderà il via l’edizione numero 22 del Mondiale di calcio,

L’attesa sta per finire. Domenica prossima, alle 17:00, con la sfida tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador prenderà il via l’edizione numero 22 del Mondiale di calcio, il primo della storia a disputarsi d’inverno. Per la seconda volta, sarà un Mondiale senza l’Italia ma, nonostante la delusione per l’assenza degli Azzurri, tifosi e non potranno farsi coinvolgere ugualmente dalla manifestazione, magari seguendo i beniamini della propria squadra del cuore. Sisal, come sempre, è pronta ad accompagnare gli appassionati in questa avventura mondiale con un’offerta di gioco unica e ricca di novità.

Duo – Una delle grandi novità autunnali targate Sisal. Duo è la scommessa esclusiva proposta sui canali retail e online. Lanciata inizialmente sull’intero palinsesto di Serie A e Champions League, ora è disponibile anche per il Mondiale e dà la possibilità di scommettere sul marcatore, ma di vincere anche con qualsiasi suo sostituto, senza nessuna penalizzazione sulla quota. La nuova scommessa però non riguarda solo i bomber ma anche i giocatori che finiscono sul taccuino dell’arbitro a causa di un cartellino giallo o rosso.

Cash Out – Insieme al Duo ha fatto il suo esordio, sul palinsesto Sisal, anche il Cash Out. Questa nuova funzione permette all’utente di terminare anticipatamente la sua scommessa sportiva (singola o multipla) prima che uno o più eventi siano conclusi, ricevendo un importo riformulato in funzione dell’andamento delle quote.

Speciale Mondiali – Un gioco che coinvolgerà gli utenti per tutto l’arco temporale della manifestazione iridata. La modalità Torneo permette di indovinare i risultati di tutte le partite dalla gara d’esordio alla finalissima: più pronostici vengono azzeccati, più premi si conquistano. I Trofei invece danno la possibilità di giocare sui singoli protagonisti: dal miglior calciatore al bomber iridato, dal portiere più bravo al giovane che avrà un futuro da fenomeno. Infine le Missioni giornaliere con le quali sarà possibile ottenere premi extra.

Palinsesto per tutti i gusti – È un palinsesto ricco di proposte divertenti e sfidanti quello che Sisal propone, con uno speciale occhio di riguardo verso i protagonisti della manifestazione: i calciatori. C’è la possibilità di giocare sul capocannoniere, sul miglior giocatore della manifestazione, sul portiere più forte del torneo, senza dimenticare chi sarà il più “generoso” fra i calciatori distribuendo più assist vincenti ai propri compagni di squadra. Particolare attenzione ai giovani con il Best Young Player dei Mondiali.

Happy Hour – Anche per i Mondiali in Qatar, come già accaduto per gli Europei dello scorso anno, verrà offerta ogni giorno, dalle 18:00 alle 19:00, un’ora di quote maggiorate. Tutti i dettagli su www.sisal.it

