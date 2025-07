Mondiale per Club – Juventus a caccia di un’impresa contro il Real

L’eliminazione a sorpresa dell’Inter, per mano del Fluminense, lascia la Juventus a rappresentare la Serie A al Mondiale per Club. I bianconeri, questa sera all’Hard Rock Stadium di Miami, sfidano il Real Madrid negli ottavi di finale della manifestazione. Sarà il confronto numero 22 tra due delle grandi d’Europa che, però, non si sfidano da ben sette anni ovvero dai quarti di finale di Champions chiusi con non poche polemiche per il famoso rigore, poi trasformato da Cristiano Ronaldo, che diede la qualificazione, in extremis, ai Blancos. I madrileni, oggi allenato da Xabi Alonso, partono favoritissimi, per gli esperti Sisal, a 1,80 contro il 4,50 della Juventus mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Stessa quota per la sfida che si protrae ai supplementari mentre una soluzione ai calci di rigore è offerta a 7,25. Real sempre favorito, 1,40, anche per il passaggio turno visto che Locatelli e compagni, tra le migliori otto del torneo, si giocano a 3,00. Si preannuncia una gara a viso aperto con molti capovolgimenti di fronte: la Combo Goal + Over 2,5, a 1,80, è nelle corde del match soprattutto perché uscita cinque volte nei sette incroci più recenti. In questa ottica, non va escluso un Ribaltone, a 6,25, mentre il Real che segna il primo gol è in quota a 1,60 contro il 2,60 della Juventus. Nelle sfide tra Blancos e bianconeri nessuno tira mai indietro la gamba: sia un rigore, a 2,85, che un’espulsione, a 4,40, potrebbero diventare protagonisti nel corso della gara.

Xabi Alonso spera di recuperare Kylian Mbappé, nel tabellino dei marcatori a 2,00, ma punta molto anche sulla classe e l’imprevedibilità di Jude Bellingham, gol o assist a 2,40. In casa Juventus, Kolo Muani, a segno a 3,75, potrebbe scardinare la difesa madrilena ma il vero jolly è Kenan Yıldız: il trequartista turco sogna una notte da vero numero 10 contro la squadra più blasonata del mondo, tanto vederlo segnare o realizzare un assist è impresa che si gioca a 3,25.

PressGiochi