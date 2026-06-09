Mondiale FIFA 2026, Flutter: sarà il più grande evento di scommesse di sempre

09 Giugno 2026 - 18:17
Il Mondiale FIFA 2026 si preannuncia come il più grande evento di scommesse sportive della storia. Con 48 squadre partecipanti, 104 partite e tre Paesi ospitanti – Stati Uniti, Messico
Il Mondiale FIFA 2026 si preannuncia come il più grande evento di scommesse sportive della storia. Con 48 squadre partecipanti, 104 partite e tre Paesi ospitanti – Stati Uniti, Messico e Canada – la competizione, al via l’11 giugno da Città del Messico, rappresenterà una sfida senza precedenti anche per gli operatori del settore.
Secondo le stime di H2 Gambling Capital, nel corso del torneo saranno raccolti circa 60 miliardi di dollari di puntate legali a livello globale. Flutter, il più grande gruppo mondiale del betting e gaming per ricavi, prevede che circa 10 milioni di clienti dei suoi marchi effettueranno almeno una scommessa durante la manifestazione, mentre il volume complessivo delle giocate dovrebbe risultare doppio rispetto a quello registrato durante i Mondiali del Qatar 2022.
Nei momenti di maggiore attività, il gruppo stima di dover gestire fino a 100.000 scommesse al minuto, un volume superiore persino ai picchi registrati in occasione dell’ultimo Super Bowl.
Per affrontare l’evento, Flutter ha predisposto una struttura operativa globale che coinvolgerà simultaneamente decine di mercati. Le quote calcistiche sviluppate dal gruppo alimenteranno infatti le scommesse offerte attraverso tutti i suoi brand nel mondo.
A differenza di quanto avviene per la maggior parte dei grandi eventi sportivi, durante il Mondiale 2026 Flutter non adotterà il tradizionale modello “follow-the-sun”, che prevede il passaggio delle operazioni tra team situati in diversi fusi orari. Per l’intera durata della competizione, i team operativi di Dublino e Melbourne lavoreranno invece in parallelo, gestendo le partite come un’unica funzione globale.
L’obiettivo è favorire una maggiore collaborazione tra le diverse competenze del gruppo, garantendo continuità operativa, uniformità nelle decisioni di trading e una gestione più efficiente dei mercati durante tutto il torneo.
“Stiamo diventando sempre più una vera impresa globale, in grado di offrire esperienze su scala mondiale con una rapidità che solo Flutter può garantire”, ha dichiarato Alan Clarke, Chief Product and Trading Officer del gruppo.
Oltre ai volumi di gioco, Flutter ritiene che il Mondiale 2026 possa trasformarsi nel più importante evento di acquisizione clienti della propria storia, grazie all’ingresso nel mercato regolamentato di milioni di nuovi scommettitori che si avvicineranno per la prima volta alle scommesse sportive online.
PressGiochi