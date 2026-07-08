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Mondiale, al via i quarti. Francia avanti con il Marocco, a 1,55 su Sisal.it. Prosegue anche il cammino della Spagna, a 1,62 con il Belgio

Al via i quarti di finale del Mondiale che entra nella sua fase più intensa. Si comincia con Francia – Marocco, rivincita della semifinale di Qatar 2022. I Bleus arrivano

08 Luglio 2026

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Al via i quarti di finale del Mondiale che entra nella sua fase più intensa. Si comincia con Francia – Marocco, rivincita della semifinale di Qatar 2022. I Bleus arrivano con cinque vittorie consecutive e il miglio attacco del torneo con 14 gol segnati, mentre il Marocco si presenta da imbattuto e reduce dal netto 3- 0 contro il Canada: i Leoni dell’Atlante, che nello scorso Mondiale sono stati la prima Nazionale africana di sempre a raggiungere le semifinali del torneo, vogliono provare a ripetere l’impresa ma il pronostico degli esperti Sisal parla chiaro. La Francia è avanti a 1,55, si sale a 6,50 per il successo marocchino, il pareggio è a 3,75. I transalpini sono favoriti anche nelle quote sul passaggio turno, a 1,25 contro il 3,75 del Marocco. Occhi puntati ovviamente su Mbappé, capocannoniere del Mondiale con 7 reti in 5 gare e primo indiziato ad aprire le marcature, a 3,75. L’attaccante del Real Madrid è anche favorito per la vittoria del Premio MVP del torneo iridato, a 2,50. La Francia può contare anche sugli assist di Olise, che ne collezionati cinque ed è a un solo passaggio vincente per eguagliare il primato di Pelé: l’assist nel match con il Marocco è a 3,25. Sempre in tema di assist, Brahim Diaz ne ha accumulati 4, un record per un giocatore africano nella storia della coppa del mondo, a 4,00 l’ipotesi di un suo gol o altro passaggio vincente.

A caccia del pass per la semifinale anche Spagna – Belgio, entrambe ancora imbattute. Secondo gli esperti Sisal, a proseguire il cammino Mondiale saranno le Furie Rosse, favorite sia nei 90 minuti, a 1,62 contro il 5,50 belga e il 3,75 del pareggio, sia nel passaggio turno, a 1,30 contro il 3,50 dei fiamminghi. A guardare il percorso della Spagna, un dato salta subito all’occhio: la nazionale di Luis de la Fuente non ha ancora incassato nemmeno un gol in cinque partite, una striscia che potrebbe interrompersi proprio contro il Belgio, con il sesto clean sheet spagnolo a 2,80 e la rete belga a 1,50. Nell’attacco spagnolo, il talento più atteso, quello di Lamine Yamal, si sta facendo attendere: solo un gol all’Arabia Saudita per il giovane del Barcellona, che potrebbe invertire la marcia dai quarti in poi, la sua rete è a 2,50. Menomale per la Spagna che ci pensa Oyarzabal, 4 reti fin qui, primo candidato al gol a 2,25. Nel Belgio, il peso dell’attacco è tutto sulle spalle di Lukaku, in rete da tre gare consecutive e il cui quarto gol mondiale è proposto a 4,00.

 

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