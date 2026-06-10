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Mondiale 2026, si comincia al leggendario Stadio Azteca di Città del Messico: padroni di casa in discesa con il Sudafrica, a 1,40 su Sisal.it

Il Mondiale 2026 si apre al leggendario Stadio Azteca di Città del Messico, dove va in scena la partita inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica.

10 Giugno 2026

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Il Mondiale 2026 si apre al leggendario Stadio Azteca di Città del Messico, dove va in scena la partita inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. La Tricolor messicana è alla sua nona partecipazione consecutiva, mentre i sudafricani ritornano dopo 16 anni, l’ultima presenza risale infatti al 2010 quando ospitarono il torneo e puntano a superare per la prima volta la fase a gironi, traguardo ancora mai raggiunto. Il pronostico degli esperti di Sisal pende nettamente dalla parte del Messico, imbattuto da otto partite di fila con sei vittorie e due pareggi e avanti a 1,40. Dall’altra parte, il Sudafrica non vince da 5 gare di fila, l’ultimo successo risale al dicembre scorso quando, in Coppa d’Africa vinse con lo Zimbabwe, il successo balza così a 9,00 con il pareggio a 4,50. Nei precedenti incontri tra le due Nazionali – dove il Messico conduce con 2 vittorie contro 1 vittoria dei Bafana Bafana e 1 pareggio – entrambe sono andate a segno, ipotesi meno probabile in questa sfida con il Gol a 2,50 contro l’1,48 del No Gol.

Il Mondiale può essere un’occasione di riscatto per Santiago Gimenez, l’attaccante del Milan che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio in rossonero, segnando appena un gol in 18 presenze: probabilmente non partirà titolare ma la sua rete è un’opzione concreta, a 2,50. Il punto di riferimento dell’attacco messicano è però ancora Raul Jimenez, nonostante i 35 anni d’età: 127 presenze e 44 gol con la nazionale, arriva da una stagione positiva al Fulham ed è il primo candidato al gol, a 2,40. Occhio a Gilberto Mora, centrocampista del Tijuana che non ha ancora compiuto 18 anni e che sarà il giocatore più giovane del torneo: un suo assist nel match è proposto a 4,00. Nel Sudafrica spicca Lyle Foster che milita in Premier League nel Burnley, ha segnato appena 3 reti in stagione ma si presenta come il principale riferimento offensivo dei sudafricani, il suo gol è a 7,50.

Insieme a Repubblica Ceca e Corea del Sud, le due squadre compongono il Girone A del Mondiale, e il Messico la fa da padrone assoluto, con la vittoria nel raggruppamento a 1,72, seguito dai cechi a 4,25, i coreani a 5,00 e gli africani, ultimi a 16,00. Il Messico ha ottenuto i suoi migliori risultati nelle due precedenti occasioni in cui ha ospitato il torneo, raggiungendo i quarti di finale nel 1970 e nel 1986: ripetersi in questa edizione è un’ipotesi a 5,00, più lontano l’obiettivo semifinale, a 12,00.

 

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