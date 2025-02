Mondagrone (CE): scoperta sala scommesse non autorizzata, ordinata la cessazione dell’attività

Il comune di Mondragone (CE) ha ordinato la cessazione immediata delle attività di un centro scommesse. La decisione è stata determinata dagli esiti di un’indagine condotta dalla Polizia Municipale che ha scoperto l’assenza di autorizzazione per l’esercizio dell’attività nonostante le slot machine presenti nel locale fossero totalmente operative.

In caso di mancato rispetto della disposizione di chiusura, il Comune ha disposto la segnalazione dell’irregolarità all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni previste. Il provvedimento è stato trasmesso al Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Santa Capua Vetere e al Comando della Stazione dei Carabinieri per ulteriori accertamenti.

PressGiochi