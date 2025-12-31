Monaco-Lione, sfida di prestigio in Ligue 1. I pronostici di Netwin

I monegaschi sono in crisi e momentaneamente fuori dalle coppe, il Lione sogna l’aggancio alla Champions League. Duello al vertice e dal difficile pronostico in Francia

Si chiude il girone d’andata della Ligue 1. col Lens che sogna di diventare campione d’inverno. Tutti gli occhi sono puntati anche sulla sfida tra due nobili decadute, col Monaco che sfida il Lione per tornare nelle zone alte della classifica. I monegaschi sono in crisi, mentre l’OL insegue la qualificazione alla prossima Champions League nonostante i problemi economici estivi. Chi la spunterà?

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Monaco non è uscito dalla crisi neanche con l’arrivo di Pocognoli: quattro ko nelle ultime cinque gare ed ecco il crollo in classifica. I monegaschi sono settimi con 23 punti, insieme a Strasburgo e Tolosa, e non disputerebbero le coppe.

Di fronte c’è quel Lione che insegue la top-4 e il potenziale piazzamento in Champions League, ma dovrebbe recuperare cinque punti a OM e Lille. Tessmann e compagni sono attualmente quinti, insieme col Rennes, a quota 27 punti.

IL PUNTO SUL MONACO

Il Monaco vive una crisi senza precedenti, nonostante stia disputando una discreta Champions League con nove punti nelle prime sei giornate. I monegaschi rischiano però seriamente di non qualificarsi alle coppe nella prossima stagione, se non raddrizzeranno il tiro da qui a maggio. La classifica racconta infatti di un club in difficoltà, che ha perso quattro delle ultime cinque gare e non ha svoltato neppure col cambio in panchina e l’arrivo dall’Union SG di Sebastien Pocognoli. Urge una svolta per evitare una crisi senza precedenti, per il club monegasco, che è settimo con 23 punti in 16 giornate.

IL PUNTO SUL LIONE

L’Olympique Lione ha vissuto un incubo nella scorsa estate, con quella retrocessione d’ufficio in Ligue 2 per i problemi economici. John Textor ha salvato il club vendendo qualche pezzo pregiato, proteggendo anche la qualificazione in Europa League (l’OL guida con 15 punti), e ora sogna la qualificazione alla Champions League tramite la Ligue 1. Per ora il club è stato altalenante e poco efficace, nella sua rincorsa alle posizioni di vertice, ed è quinto con 27 punti. Il piazzamento nella massima competizione europea ne dista cinque, ed è detenuto dall’OM di Roberto De Zerbi.

PROBABILI FORMAZIONI

Tessmann, Mangala, Fofana e Nuamah sono gli assenti per il Lione, che farà debuttare il neoacquisto Endrick e ha due big in Coppa d’Africa: Mata e Niakhaté. Probabile la titolarità immediata per l’ex Real in attacco, con Sulc e Moreira alle sue spalle. In mezzo guiderà le operazioni Tolisso, veterano del club.

Dier, Minamino e Ansu Fati ai box, Camara in Coppa d’Africa. Il Monaco arriva così al match, ma non è ancora consolidato. Pocognoli punterà sul 4-2-3-1 con Balogun centravanti, Golovin e Akliouche alle sue spalle con Idumbo. Kehrer guida la difesa.

MONACO (4-2-3-1) – Hradecky; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Zakaria, Coulibaly; Akliouche, Idumbo, Golovin; Balogun.

LIONE (4-3-3) – Greif; Maitland-Niles, Hateboer, Kluivert, Abner Vinicius; Morton, Karabec, Tolisso; Sulc, Endrick, Moreira.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA – Il Monaco ha vinto gli ultimi due confronti col Lione, che avrà tanta voglia di rivalsa. La spunteranno gli ospiti oppure si ritroveranno i padroni di casa? Difficile fare un pronostico, ma i tipster di Netwin consigliano di puntare sulla vittoria dei monegaschi: spazio dunque all’1 quotato a 1.97. Mercato alternativo l’Under 2.5 quotato a 2.30.

PressGiochi