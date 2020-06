Monaco. Le entrate del Casinò di Monte Carlo in aumento dell’8%

La Societe de Bains de Mer (SBM), proprietaria del Casinò di Monte Carlo, ha riferito che le entrate di gioco sono aumentate dell’8% a 239,8 milioni di euro per il periodo che va’dal 1 ° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Le entrate delle slot machine sono cresciute dell’11% a 113 milioni di euro, mentre i ricavi dei giochi da tavolo sono aumentati del 5% a 113,5 milioni di euro. I ricavi totali per la società, che possiede anche l’Opéra de Monte-Carlo e l’Hôtel de Paris, sono aumentati del 18% a 619,8 milioni di euro. L’utile operativo totale è stato di 22,6 milioni, rispetto a una perdita di 9,6 milioni nel 2018-2019. Le SBM sono state colpite dalla pandemia nelle ultime settimane dell’anno, chiudendo il 15 marzo, tutto questo si stima abbia inciso sui ricavi per15 milioni di euro. La SBM ridotto i costi, ponendo il personale sotto il pacchetto di supporto del Principato di Monaco e ha ricevuto un credito di 230 milioni di euro da parte delle banche. I casinò di Monaco potranno riaprire da domani (2 giugno). I casinò terrestri in molti paesi in Europa hanno riaperto o hanno date già stabilite per farlo come in Austria, Germania, Polonia e Danimarca.

