Molise: presentata pdl per il servizio civile degli anziani in attività di contrasto del gioco d’azzardo patologico

Il Consigliere regionale Aida Romagnuolo ha presentato una proposta di legge regionale – contraddistinta con il n. 122- avente ad oggetto “Istituzione del Servizio Civile degli anziani”. La pdl, all’art. 1, prevede che la Regione Molise, al fine di favorire il potenziamento e l’ampliamento dei servizi alle persone ed al fine di evitare l’isolamento sociale, promuova l’impiego degli anziani in attività socialmente utili, nel servizio civile volontario degli anziani organizzato dagli enti pubblici e da enti privati accreditati. L’iniziativa legislativa statuisce che il servizio civile volontario degli anziani venga espletato in attività senza scopo di lucro e in vari ambiti, tra cui quello legato alle attività per la prevenzione delle dipendenze da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, internet e cellulare, in collaborazione con le strutture competenti per materia.

