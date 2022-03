Modifiche al codice penale: agenti sotto copertura anche per scoprire le scommesse clandestine

“E’ modificata la normativa relativa all’utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali e` possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai

“E’ modificata la normativa relativa all’utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali e` possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli”.

E’ quanto prevede il disegno di legge relativo a ‘Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali’ in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato.

PressGiochi