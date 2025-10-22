Newsletter

22 Ottobre 2025 - 19:09

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Modena, operazione GdF: oltre 850mila euro sottratti alla Fondazione di Modena e versati in conti gioco

Lo scorso luglio, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Modena ha avviato un’indagine dopo aver notato movimenti finanziari anomali durante un’attività di controllo nei confronti della Fondazione di

22 Ottobre 2025

Share the post "Modena, operazione GdF: oltre 850mila euro sottratti alla Fondazione di Modena e versati in conti gioco"

Stampa pagina

Lo scorso luglio, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Modena ha avviato un’indagine dopo aver notato movimenti finanziari anomali durante un’attività di controllo nei confronti della Fondazione di Modena.

I controlli hanno permesso di scoprire che un dipendente della Fondazione – ora indagato – ha utilizzato in modo illecito ingenti somme di denaro che, da alcuni rapporti bancari intestati alla stessa Fondazione, sono state riversate su conti di gioco riconducibili all’indagato per un importo di oltre 850mila euro.

Il 17 ottobre la Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione e un sequestro presso la sede della Fondazione di Modena, su mandato della Procura, per indagare sui presunti reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio.

Il giorno seguente, la Fondazione ha formalizzato la denuncia contro l’indagato tramite il proprio legale.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Bilancio di Stato: nel periodo gennaio – agosto, da giochi e lotterie entrate per 4.3 mld di euro

Europa League – Roma arriva il Viktoria Plzen: vietati passi falsi

Black list ADM, inibiti 119 nuovi siti di gioco illegale

Betsson.sport: un weekend di eventi, challenge e ospiti speciali per celebrare la passione della città

Progetto di prevenzione As.tro con ATS Bergamo e Università Bicocca: verso un nuovo modello di gestione del gioco sui territori

IBIA, firma un Memorandum con la Piattaforma Nazionale per l’Integrità dello Sport dell’Ucraina

Adm: in prima linea nella lotta alla contraffazione con la campagna “Fai la mossa giusta: non scegliere prodotti falsi”

“In Nome della Legalità”: il viaggio di Codere Italia fa tappa a Viterbo per promuovere il gioco responsabile

Semaforo verde dal CEN sullo standard europeo nel gaming. Marasco: “Italia da sempre in prima fila nella protezione dal gioco problematico”

Modena, operazione GdF: oltre 850mila euro sottratti alla Fondazione di Modena e versati in conti gioco

Flutter, oltre 7000 tecnici che potenziano il Flutter Edge

10&Lotto, festa in Lombardia con vincite complessive per oltre 82mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy