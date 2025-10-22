Modena, operazione GdF: oltre 850mila euro sottratti alla Fondazione di Modena e versati in conti gioco

Lo scorso luglio, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Modena ha avviato un’indagine dopo aver notato movimenti finanziari anomali durante un’attività di controllo nei confronti della Fondazione di

Lo scorso luglio, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Modena ha avviato un’indagine dopo aver notato movimenti finanziari anomali durante un’attività di controllo nei confronti della Fondazione di Modena.

I controlli hanno permesso di scoprire che un dipendente della Fondazione – ora indagato – ha utilizzato in modo illecito ingenti somme di denaro che, da alcuni rapporti bancari intestati alla stessa Fondazione, sono state riversate su conti di gioco riconducibili all’indagato per un importo di oltre 850mila euro.

Il 17 ottobre la Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione e un sequestro presso la sede della Fondazione di Modena, su mandato della Procura, per indagare sui presunti reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio.

Il giorno seguente, la Fondazione ha formalizzato la denuncia contro l’indagato tramite il proprio legale.

