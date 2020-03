Modena: chiusa sala scommesse che non rispettava le disposizioni adottate contro Covid-19

Polizia in azione a Modena per far rispettare il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri sul Coronavirus. Ieri pomeriggio la squadra amministrativa della Questura ha chiuso una sala scommesse, nella prima periferia della città, che contravvenendo al divieto imposto era rimasta aperta. All’interno del locale c’erano 5 avventori, intenti a scommettere. Il titolare della licenza è stato quindi sanzionato, mentre la situazione dei clienti è al vaglio della Questura.

Tre persone, fra le quali i gestori di un ristorante e un locale notturno, sono state denunciate nella notte nel Modenese dai carabinieri della compagnia di Carpi per non aver rispettato le misure del governo contro il coronavirus. In particolare, il ristorante, invece che chiudere alle 18, e’ rimasto aperto fino alle 21. Quando i militari sono entrati per il controllo, ai tavoli era seduta una cinquantina di clienti. Quanto al locale notturno, che si trova nella zona delle Terre d’Argine, vi sono entrati avventori e ballerine, una trentina di persone in tutto. Entrambi i locali sono stati fatti sgomberare e rischiano la sospensione dell’attivita’. La posizione dei gestori e’ stata segnalata ai rispettivi Comuni.

PressGiochi