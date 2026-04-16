Missione Rimonta: Bologna e Fiorentina sfidano i pronostici nell’analisi di Betsson

Una settimana dopo i colpi durissimi subiti all’andata, per Bologna e Fiorentina scocca l’ora della verità. Il giovedì di coppa si preannuncia elettrico: i rossoblù volano in Inghilterra per tentare di scalare l’Everest Aston Villa, mentre i Viola si affidano al calore di Firenze per cancellare il pesante passivo di Londra. Il sogno delle semifinali è appeso a un filo, ma la storia del calcio europeo insegna che nulla è deciso finché non suona il triplice fischio.

In Europa League, il verdetto del match d’andata è stato una doccia fredda: il cinismo dell’Aston Villa ha messo all’angolo i ragazzi di Italiano, obbligandoli ora a una partita perfetta. Nella bolgia di Villa Park, il Bologna deve compiere un’impresa epica contro una squadra che in Premier League sta viaggiando a ritmi altissimi. Servirà il cuore pulsante dei giorni migliori per scardinare la difesa di Emery e ribaltare il destino di questa Europa League. Gli analisti di Betsson vedono i padroni di casa favoriti per chiudere la pratica: il segno 1 è fissato a 1.57, mentre il miracolo del Bologna con il segno 2 è quotato a un altissimo 5.90. Il pareggio, che servirebbe a poco ai rossoblù, si attesta a 4.30. Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 è proposto a 1.64, mentre l’Under 2.5 è bancato a 2.13. L’opzione Goal è bancata a 1.76, mentre il No Goal è quotato a 1.99.

Passando alla Conference League, la serata di Londra è stata amara, con il Crystal Palace capace di imporre il proprio ritmo fisico e tecnico. Ma la Fiorentina, squadra che ha fatto della resilienza europea il suo marchio di fabbrica, non ha intenzione di arrendersi. Davanti al proprio pubblico, i Viola cercheranno di trasformare lo stadio in una fornace per tentare una rimonta che profuma di leggenda. Per i bookmaker la sfida del Franchi si preannuncia molto più equilibrata rispetto a quella inglese: la vittoria della Fiorentina è quotata infatti a 3.10, il segno X si gioca a 3.30, mentre la vittoria del Crystal Palace è bancata a 2.35. In una gara dove la Fiorentina sarà costretta ad attaccare fin dal primo minuto, l’Over 2.5 diventa interessante a 2.00, mentre l’Under 2.5 a 1.72. Il Goal bancato a 1.81, mentre il No Goal a 1.94.

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