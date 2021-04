Mirko (assistente VLT): “Errato puntare il dito contro un settore legale come il gioco”

“Sono un tecnico di assistenza del settore VLT, cercherò di dare il mio contributo per sostenere il settore per cui lavoro da oltre 11 anni! Il nostro è un settore pieno di regole da rispettare e da far rispettare dove la legalità è molto presente! Purtroppo è stata fatta sempre campagna denigratoria, ma non colpevolizzo tutti. Le attività di gioco sono sempre state viste con un occhio di riguardo in negativo perché, chi non conosce il settore pensa che portiamo rovina o situazioni non legali! Sbagliatissimo!”

A scriverlo è un operatore del gioco legale che sfoga su un post social il suo stato d’animo in questo momento nel quale il settore è chiuso e si sente discriminato per ragioni politiche.

“Quando non si conosce non si commenta, non si inveisce, non si punta il dito contro! Siamo un settore legale, riconosciuto dallo Stato, il settore che paga più tasse in Italia, quindi nessuno può permettersi di additarci come se fossimo dei delinquenti o delle brutte persone! Siamo lavoratori con famiglie, giovani, di ogni fascia di età e lavoriamo seriamente, perché pensare che roviniamo le famiglie?

Faccio un esempio pratico e semplice, sperando che arrivi a tutti per capire il concetto che voglio esprimere: se sei un fumatore, sei consapevole che il fumo può provocarti problemi di salute, giusto? Se scegli di fumare, ti rechi nel luogo che ti dà un servizio per permetterti di comprare le sigarette. Le compri dal tabaccaio, le paghi e decidi di fumare. Se ti ammali e la causa della tua malattia è il fumo, te la prendi col tabaccaio? Si chiede la chiusura di tutte le tabaccherie? La causa del tuo problema di salute è attribuibile solo ed esclusivamente ad una tua scelta personale.

Lo stesso vale per il Gioco.

Non è chi dà un servizio ad essere causa della rovina di eventuali persone che non sanno darsi un limite ai propri vizi. Quindi è sbagliato puntare il dito contro un settore che dà un servizio nel pieno rispetto della legalità.

Mi rivolgo a tutte le forze politiche che ci appoggiano, voi avete il potere di cambiare questa situazione paradossale e denigratoria nei nostri confronti. Aiutateci a riaprire e rivalutare la fama del nostro settore, fama cattiva per ignoranza.

Non è un insulto, ma io stesso mi reputo ignorante su un argomento se non lo conosco, se mi interessa conoscerlo mi informo. Bisogna informare chi ignora e sollecitarlo o ad informarsi prima di sentenziare o ad evitare di diffamare per pregiudizio. Spero di essere stato esauriente e chiaro in ciò che volevo esprimere! Vorrei tornare a lavorare e rivedere i miei clienti che assisto nelle problematiche dell VLT. Oramai sono 6 mesi che sto in cassa integrazione aggiunti ai 3 mesi precedenti sono 9 mesi che non mi è stato permesso di lavorare, violando il primo articolo della Costituzione Italiana. Sarebbe ora di smetterla e farci tornare al nostro lavoro!

PressGiochi