Miriam Adelson è la donna più ricca nel mercato dei casinò

Medico, editrice, miliardaria dopo il suo matrimonio con il magnate americano Sheldon Adelson nel 1991. Si tratta di Miriam Adelson, al quinto posto nella classifica di Forbes tra le donne più ricche al mondo.

Con un patrimonio di 35 miliardi è la prima donna più ricca nel mercato del gambling e dei casinò mondiale. Miriam Adelson è la vedova di Sheldon Adelson, ex amministratore delegato e presidente della società di casinò Las Vegas Sands, morto a 87 anni nel 2021. Ora possiede più della metà dell’impero del gioco d’azzardo quotato alla Borsa di New York, che ha casinò a Singapore e Macao. In qualità di megadonatori del GOP, Miriam e Sheldon Adelson hanno donato 180 milioni di dollari alle campagne repubblicane e ai comitati di azione politica nel 2020.

Nata in Israele, è diventata un medico concentrandosi sulla dipendenza. Nel febbraio 2022, Las Vegas Sands ha ceduto le sue attività sulla Vegas Strip, il Venetian Resort e il Sands Expo and Convention Center, ad Apollo Global e VICI Properties per 6,25 miliardi di dollari.

Tanti i miliardari di Forbes World del 2023 appartenenti al mondo del gioco: da Manuel Lao fondatore di Cirsa, a Johann Graf del gruppo Novomatic, al tedesco Paul Gauselmann a Lui Che Woo, presidente del casinò di Macao Galaxy Entertainment Group Ltd.

Sono invece 337 le donne più ricche nella classifica di Forbes. La più ricca rimane la francese Francoise Bettencourt Meyers, nipote del fondatore del colosso della bellezza L’Oréal, con un patrimonio di 80,5 miliardi di dollari.

Gli Stati Uniti sono la nazione con il maggior numero di miliardari: 735, che detengono una ricchezza totale di 4.500 miliardi di dollari. La Cina resta seconda con 526, seguita da India (169), Germania (126) e Russia (105).

