Ministro Schillaci: “Bene aumento dei canoni di concessione dell’online per finanziare la sanità pubblica”

In questo senso ben venga ogni iniziativa parlamentare finalizzata a individuare ulteriori fonti di finanziamento, quale ad esempio quella citata dagli interroganti, approvata in relazione all’atto del Senato di delega del Governo per la riforma fiscale, che individua nell’ambito della futura attuazione della delega di cui all’articolo 13 un possibile incremento derivante dall’aumento dei canoni di concessione per il gioco online.

Queste le parole del Ministro alla Salute Orazio Schillaci che ieri in Senato rispondendo all’interrogazione di Fratelli d’Italia sull’aumento del finanziamento pubblico al Servizio sanitario nazionale ha confermato la volontà del Governo di aumentare il costo delle concessioni in vista dei prossimi bandi.

