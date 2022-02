Minenna (ADM) su rilancio Totocalcio: “Sembrava un prodotto finito, siamo a un 30% in più”

“È stato un anno importante su vari fronti. Abbiamo effettuato una lotta alla criminalità organizzata senza precedenti, sequestrate più di 10.000 tonnellate di merci tra rifiuti, stupefacenti, farmaci, beni di largo consumo, giocattoli e altri oggetti contraffatti, nonché prodotti derivati del petrolio, alcol e derivati come vini e grappe: un totale di 5 milioni di pezzi per centinaia di milioni di euro. Poi sanzioni per svariate decine di milioni di euro per energia, alcol, tabacchi, giochi e anche nel mondo delle dogane. Siamo intervenuti in oltre 100 province e insieme alle forze di polizia abbiamo chiuso 250 sale illegali. Senza dimenticare il contrasto agli illeciti valutari negli spazi doganali, per alcuni centinaia di milioni di valuta”.

Lo afferma Marcello Minenna, direttore dell’Agenzia Accise Dogane e Monopoli in una intervista rilasciata oggi a Quotidiano Nazionale dove parla di gioco e spiega acosa serve l’app ‘Gioco Legale’.

“Serve all’utente per verificare se il luogo dove sta giocando, sia sala bingo, bar o altro, è in regola, è legale, e per segnalarne l’irregolarità. Un’esigenza che si è amplificata durante la pandemia, quando molte ‘sale gioco’ sono sorte senza autorizzazione, magari solo con un contratto online con concessionarie non autorizzate in Italia”.

Parlando della Lotteria Italia afferma: “Abbiamo investito su un progetto speciale ’Disegniamo la fortuna’ che ha coinvolto bambini e persone diversamente abili integrati nelle attività degli enti no profit del terzo settore e che ha parlato al cuore degli italiani. I partecipanti hanno presentato un disegno diventando gli “artisti” della Lotteria Italia. I disegni vincitori sono stati inseriti in una parte del fronte del biglietto della Lotteria Italia 2021″.

Infine l’impegno per il rilancio del Totocalcio: “Sembrava un prodotto finito, siamo a un 30% in più. L’abbiamo ripensato, rimodulato per renderlo più moderno, più vicino ai giocatori, più dinamico e personalizzabile”.

