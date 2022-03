Minenna (ADM): “Negli ultimi 5 anni sui giochi si è fatto poco, il settore legale va modernizzato”

“Il settore è martoriato da inerzia, stratificazione normative e dove nella difficoltà di trovare la quadra si formano spazi per le infiltrazioni della criminalità. Prova ne è l’esigenza di creare una commissione di inchiesta sul tema. Dal punto di vista dell’evoluzione il settore può avere ampi spazi positivi di manovra e di costruzione di valore superando barriere e condizionamenti etici che rischiano di aprire spazi per comportamenti speculativi e illegali”.

Lo ha dichiarato il direttore ADM Marcello Minenna partecipando all’evento dal titolo “Il contrasto ai rischi derivanti dai disturbi da gioco d’azzardo” nel quale è stato presentata la ricerca condotta da BVA Doxa.

“Dove si deve partire? Si deve prendere atto che quanto fatto negli ultimi 5 anni è poco, si è rinviato il problema, le prospettive sono ampie ma dobbiamo capire che il settore va presidiato con soluzioni tipiche del controllo dei flussi finanziari, tipiche dell’intermediazione finanziaria e delle soluzioni dell’antiriciclaggio, la parte legale va modernizzata per creare schemi anti money laundering in grado di governare gli accessi ed espellere coloro che non si comportano adeguatamente. Serve una evoluzione del sistema in questa prospettiva, ci vuole una vigilanza regolamentare che spinga in questa direzione.

Serve una riforma, un testo unico. Nel breve termine ci sono varie soluzioni normative che abbiamo proposto. E’ necessario fare il punto anche su questo. Sul tema della ludopatia e del controllo del giocatore bisogna superare i cliche, le attuali modalità di controllo della tessera sanitaria e comprendere che la tecnologia può aiutare per prevenire criticità e creare una struttura di gioco monitorato, controllato, verificato. Attualmente il sistema è certamente governato dall’Agenzia dal punto di vista della struttura dei dati, c’è un ritorno al giocatore di circa il 70% delle giocate diversamente da cosa accade nell’illegale, ma si potrebbero sviluppare tante soluzioni tecniche per capire se il giocatore sta entrando in un circuito virtuoso. Serve mettere ordine su una situazione che sembra ancora abbastanza confusa”.

PressGiochi