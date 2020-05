Minenna (ADM): “Gioco sospeso anche nei bar e tabacchi”

E' sospesa la raccolta di giochi in sale gioco, bingo e sale scommesse come prevede l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio pubblicato domenica. Questo vale anche per tutti gli apparecchi da gioco situati in tabaccheria e bar. Arriva così il chiarimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alla possibilità di riavviare tutte le attività presenti negli esercizi generalisti come bar e tabacchi. Come ha chiarito direttamente il direttore Marcello Minenna, in una nota inviata su richiesta delle associazioni di categoria, “Non essendo prevista dalla legge alcuna forma di silenzio assenso che consenta l’avvio della raccolta delle scommesse e della raccolta del gioco tramite apparecchi previa semplice comunicazione di inizio attività in caso di dubbi interpretativi circa la portata della norma e della Determinazione Direttoriale citate, le Associazioni rappresentative e gli operatori del settore potranno chiedere i chiarimenti necessari alle Istituzioni competenti”.

