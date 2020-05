Minenna (ADM): “Gioco, ci vorranno dai sei ai nove mesi per ritornare alla normalità”

“Primari studi di settore svolti anche da analisti internazionali stimano una flessione tra il 40 e il 50% e un periodo di 6-9 mesi per ritornare alla normalità. Superenalotto e Lotto sono giochi che sono nella tradizione del nostro Paese. Rappresenta un segnale di ritorno alla normalità. Nelle casse dello Stato portano intorno a l miliardo e mezzo l’anno è chiaro che questa flessione impatta sugli equilibri finanziari che rappresenta il 10-15% del totale”.

Lo ha dichiarato Marcello Minenna direttore ADM questa mattina a Uno Mattina su Rai Uno.

“Il sistema dei giochi in Italia – ha detto – è soggetto alla vigilanza di ADM che ha funzioni di polizia e che presiede il Comitato di vigilanza sul gioco di cui fanno parte tutte le forze di polizia del Paese. Tutti i punti di gioco sono connessi al sistema automatizzato di controllo collegato all’agenzia quindi il gioco legale è monitorato dal punto di vista dei dati e delle probabilità e delle regole di vincita che sono tutele per il giocatore che entra in un sistema di controlli certificato e oggetto di continuo monitoraggio. L’Agenzia insieme alle altre forze di polizia interviene sui territori proprio per il contrasto del gioco illegale e questo sistema di intelligence ci ha consentito negli anni di chiudere attività illegali diffuse sul territorio. E’ un sistema che consente di avere a disposizione la posizione della singola macchinetta da gioco e i risultati che questa produce”.

