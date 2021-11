Minenna (ADM): “Giochi, enti locali coinvolti vista la loro competenza su ordine pubblico e salute”

“Fare le gare per le nuove concessioni è impossibile a causa delle leggi concorrenti tra stato regioni. Un’ipotesi di partecipazione degli enti al gettito erariale non deve trattarsi di una

Un’ipotesi di partecipazione degli enti al gettito erariale non deve trattarsi di una struttura tributaria che possa permettere al comune di aumentare l’offerta per battere cassa. L’offerta dei giochi deve essere stabilita a monte in maniera slegata da quella che è l’offerta territoriale. Ma una collaborazione con gli enti è giusta perché i temi di ordine e di salute pubblica sono gestiti da comuni e regioni e non solo dallo Stato centrale”.

Lo ha dichiarato Marcello Minenna durante l’audizione in Commissione di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico.

“Il distanziometro nasce per tutelare punti sensibili. L’offerta del gioco non può essere lasciata a provvedimenti concorrenti né definita a priori. Il problema dell’identificazione dei luoghi sensibili ha creato eterogeneità nell’identificare questi luoghi. E’ opportuno riportare in sede centrale l’individuazione dei luoghi sensibili e delle distanze dei luoghi di gioco affinché ci sia una disciplina omogenea e non confusa con l’offerta di gioco.

Questo è un tema che dovrebbe rientrare nella riforma del legislatore che noi attendiamo. Il legislatore può scegliere il livello di offerta per garantire la tutela del giocatore.

Il legislatore dovà anche tenere in adeguata considerazione la dignità dei lavoratori del sistema del gioco legale”.

PressGiochi