Minenna (ADM): “Contro il gioco illegale, fondamentale l’azione del Copregi”

“Il contrasto al gioco illegale, che nel periodo pandemico ha riguardato soprattutto il gioco online, la lotta all’evasione in ambito tributario, le azioni di contrasto agli illeciti nei settori delle Accise, Dogane e Monopoli rappresentano solo alcuni dei tanti fronti su cui sono impegnati lo donne e gli uomini dell’Agenzia. In particolare, ai fini dell’azione di contrasto alle illegalità in ambito giochi, è stata fondamentale l’azione del Copregi, il Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, la Sicurezza del Gioco e la Tutela dei minori presieduto da Adm, e la cooperazione con la Direzione Nazionale Antimafia, per rilevare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e delle scommesse”. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata ad Economy Magazine il direttore dell’Agenzia dogane e monopoli Marcello Minenna.

PressGiochi