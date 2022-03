Minenna (ADM) a PressGiochi: “Anche il settore del gioco può creare un asse con il terzo settore”

“ADM è impegnata per il rispetto delle regole, la tutela della legalità. Anche l’evento di oggi che crea un ponte con il terzo settore fa vedere come anche in un

“ADM è impegnata per il rispetto delle regole, la tutela della legalità. Anche l’evento di oggi che crea un ponte con il terzo settore fa vedere come anche in un settore regolato come quello del gioco si può avvicinare e creare un punto e un asse con il terzo settore. Nell’iniziativa ‘Disegniamo la fortuna’ con ADM infatti il terzo settore fornirà dei disegni che saranno sui biglietti della Lotteria Italia”.

Lo ha dichiarato a PressGiochi il direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli Marcello Minenna in occasione dell’evento ‘Una prospettiva sociale per ADM’ durante la quale sono stati presentati 14 progetti benefici che potranno essere finanziati dagli operatori economici della filiera dell’Agenzia.

“ADM rappresenta uno strumento di tutela che lo stato ha creato alla sua nascita 161 anni fa per tutelare la società, specie sul fronte della legalità economica, questo il compito delle dogane e delle accise. E’ importante che la scuola permetta a tutti i cittadini di conoscere cosa è la legalità e sensibilizzare su questo tema e oggi attuale e importante. Quando questa attività si trasforma in sostegno al terzo settore questo dimostra l’importanza dell’utilizzo delle risorse per chi ne ha bisogno.

Il primo pensiero è verso coloro che oggi combattono per il rispetto della legalità, come gli amici ucraini. Questo ci ricorda quanto è importante attivarsi per gli altri e in questo caso per il terzo settore”.

Queste le parole del Ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi che ha aperto la giornata organizzata da ADM ‘Una prospettiva sociale per ADM’ in occasione del 161 anniversario dell’Agenzia.

Presente all’evento il sottosegretario con delega ADM Federico Freni, il Ministro per la disabilità Erika Stefani, il sottosegretario di Stato con delega allo Sport Valentina Vezzali.

“Questa iniziativa ci permette di calare l’amministrazione nel sociale, trasformandola cosa viva e dimostrando sulla vita vera come si può fare qualcosa di concreto a livello sociale, in un contesto dove davvero c’è bisogno. Nella storia l’Agenzia ci ha mostrato come sia importante il controllo e la vigilanza per il sociale e quanto l’attività di ADM può dipanarsi nella vita di tutti i giorni” ha dichiarato il sottosegretario Freni.

“I presidi di ADM esistono per garantire che i tre pilastri – accise, dogane e monopoli – vengano correttamente gestiti e vigilati. Solo nel 2021 abbiamo fatto sequestri nei settori dei tabacchi, dei giochi per i bambini tossici, dei profumi, delle automobili. L’Agenzia – ha dichiarato il direttore Marcello Minenna non si è mai fermata, anche se la burocrazia è un po’ arrugginita da sovrapposizioni di norme e leggi. Non è stato facile prevedere un protocollo per coinvolgere le attività del terzo settore ma abbiamo lavorato per unire Stato, mercato e terzo settore. Creare un precedente amministrativo permetterà a questo tipo di iniziativa di andare avanti”.

ADM ha quindi presentato 14 iniziative benefiche per 2 milioni di euro. “E’ un grande segnale di cambiamento e sono sicuro che lo realizzeremo” ha affermato Minenna.

PressGiochi