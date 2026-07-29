Min. Giorgetti: “Chiesto approfondimento per piena attuazione del divieto di pubblicità alle scommesse sportive”

29 Luglio 2026 - 16:32
Con una nota, il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti è intervenuto sul tema della pubblicità al gioco. Il ministro ha dichiarato di aver chiesto all’Autorità per le Garanzie
Con una nota, il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti è intervenuto sul tema della pubblicità al gioco.
Il ministro ha dichiarato di aver chiesto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e alla Guardia di Finanza un approfondimento per poter garantire la completa attuazione dell’articolo 9 del cosiddetto decreto Dignità che prevede il divieto di pubblicità alle scommesse sportive in qualsiasi forma.
PressGiochi
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