Milleproroghe: limite contante a 2000 euro per tutto il 2022

Si comunica che per effetto dell’entrata in vigore della Legge nr.15/2022 il tetto per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera tra privati (persone fisiche o giuridiche) è fissato fino al 31 Dicembre 2022 in 2.000 Euro. A decorrere dal 1°Gennaio 2023 il suddetto tetto sarà fissato in 1.000 euro.

