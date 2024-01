Milleproroghe, emendamento M5S su estrazione Lotto si salva dalla dichiarazione di inammissibilità

Prosegue l’esame del decreto Milleproroghe presso le commissioni referenti della Camera, Bilancio e Affari costituzionali dove nella giornata di ieri il relatore ha annunciato l’inammissibilità di alcuni degli emendamenti presentati.

Il presidente di commissione Nazario Pagano, ha avvertito che sono state presentate circa 1.200 proposte emendative al provvedimento e ha ricordato che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all’esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall’articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all’oggetto del provvedimento.

Tra le proposte dichiarate inammissibili non compare la proposta del M5S a firma Quartini che chiedeva di annullare la proroga per il 2024 dell’estrazione settimanale aggiuntiva di Lotto e Superenalotto.

L’estrazione è stata introdotta nel luglio 2023 con il decreto alluvioni proprio con la finalità di reperire risorse per i territori alluvionati nella scorsa primavera. La proroga della quarta estrazione per il 2024 andrà invece a finanziare il Fondo per le emergenze nazionali.

PressGiochi