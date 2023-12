Milleproroghe, anche nel 2024 confermate le estrazioni aggiuntive di Lotto e Superenalotto

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Tra le principali disposizioni approvate, si prevede

Tra le principali disposizioni approvate, si prevede che le estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto, previste per il solo 2023, continuino a svolgersi anche nel 2024.

Le estrazioni erano state introdotte a luglio 2023 dal Decreto Alluvioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Con le 26 estrazioni aggiuntive realizzate nel 2023 il Governo aveva previsto entrate per 45 milioni di euro.

Come si legge nel decreto Milleproroghe: “Le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell’anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”.

