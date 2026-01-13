Newsletter

13 Gennaio 2026

Miliukov (Corytech): “Per Corytech, iGB Affiliate offre l’ambiente ideale per mostrare come la fintech possa semplificare la complessità.”

Dmytro Miliukov, CEO di Corytech, ha evidenziato la crescente importanza dell’America Latina, del Sud-Est asiatico e dell’Africa per il brand, il cui obiettivo è offrire pagamenti fluidi e senza stress

13 Gennaio 2026

Dmytro Miliukov, CEO di Corytech, ha evidenziato la crescente importanza dell’America Latina, del Sud-Est asiatico e dell’Africa per il brand, il cui obiettivo è offrire pagamenti fluidi e senza stress che permettano agli affiliati di crescere senza barriere.

“Stiamo registrando una forte crescita in queste regioni chiave” ha confermato Miliukov. “Ciò che hanno in comune è una popolazione digitale in espansione e un forte interesse per i servizi finanziari online. Questi mercati rappresentano opportunità entusiasmanti per ampliare la diffusione di soluzioni di pagamento sicure, accessibili e scalabili, supportando le aziende mentre entrano con fiducia in nuovi territori.”

Riflettendo sull’importanza di iGB Affiliate come principale hub di innovazione del settore, ha dichiarato: “iGB Affiliate è uno spazio in cui l’innovazione incontra l’opportunità. È il luogo in cui nascono nuove partnership, si allineano le strategie e prendono forma obiettivi condivisi. Iniziare l’anno con iGB Affiliate crea slancio per l’intero settore. Imposta un tono di fiducia per ciò che ci attende.”

Ha aggiunto: “L’evento è dinamico, focalizzato e pieno di energia. Ma ciò che apprezzo di più è l’apertura — tutti arrivano pronti a condividere insight, scambiare idee ed esplorare collaborazioni. Per Corytech, è l’ambiente ideale per mostrare come la fintech possa semplificare la complessità.”

Evidenziando come e in che modo l’AI stia trasformando il settore, Dmytro Miliukov ha affermato: “L’intelligenza artificiale è diventata un vero abilitatore. Migliora il rilevamento delle frodi, la gestione del rischio e l’esperienza del cliente.

Nei pagamenti, garantisce maggiore efficienza e personalizzazione mantenendo standard di sicurezza di altissimo livello. Consideriamo l’AI uno strumento che amplifica l’esperienza umana — aiutandoci a prevedere le esigenze, ottimizzare i processi e rendere ogni transazione fluida, intelligente e sicura. Il fatto che iGB Affiliate ’26 sarà quasi il 20% più grande rispetto al 2025 significa più diversità, più opportunità e più voci che contribuiscono alla conversazione.

Il team Corytech è pronto a incontrare nuovi partner provenienti da diverse regioni e verticali, in particolare coloro che cercano un’infrastruttura fintech affidabile e soluzioni di pagamento sicure che supportino la scalabilità globale.”

 

