Milano. Sisal, riparte in Diaz 7 la rassegna del divertimento e della socialità

Stasera si alza il sipario al Diaz 7, a due passi da P.zza Duomo a Milano. Prima serata di un ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio, sarà l’occasione per godersi ottimi momenti di spensieratezza con tanti ospiti d’eccezione che hanno deciso di regalare al pubblico occasioni di puro intrattenimento.

Il primo appuntamento, con cena e spettacolo, sarà dedicato alla comicità, un filone che Diaz 7 persegue da sempre e che quest’anno sarà ancora più coinvolgente grazie all’accordo sancito con lo storico Caffè Teatro di Samarate. Tempio storico del cabaret che, chiuso nel 2016, ha recentemente riaperto i battenti. Caffè Teatro è una storia, con un passato travolgente, lunga trent’anni e culla di grandi nomi che ancora oggi calcano i palchi più famosi d’Italia, luogo in cui nacque il mito di Aldo, Giovanni e Giacomo e Ale e Franz.

Le luci di quel locale di provincia in cui i grandi della comicità italiana sono andati a provare i loro spettacoli lontano dai riflettori della grande città, splenderanno così al Diaz 7 con una selezione di comici e cabarettisti di fama.

Questa sera a coinvolgere e divertire il pubblico di Diaz 7 saranno Didi Mazzilli, Alessandro Petrone e Enzo Polidoro, tre artisti noti al grande pubblico per la loro partecipazione a svariate trasmissioni televisive, da Italia’s Got Talent fino a Colorado. Grazie alla tecnica di narrazione classica del cabaret, gli artisti coinvolgeranno gli ospiti presenti in sala rendendoli parte integrante del dialogo comico, con improvvisazioni continue, battute e gag che daranno allo spettacolo ritmo e freschezza.

Gli altri appuntamenti in programma fino all’estate vedranno la partecipazione di alcuni musicisti di Blue Note Off – il format originale di Blue Note Milano, eventi dedicati all’arte digitale, alle degustazioni fino a esperienze del metaverso.

Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere in prima fila.

Diaz 7 è un luogo che vi sorprenderà anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena – inizio ore 20.00 – per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Di seguito le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo (€ 28,00), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni:

Iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00)

chiamare il numero 3346305677

Prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7

Biografia Didi Mazzilli

È il cabaret estremo del clownesco e surreale Didi. La sua comicità rompe la quarta parete in un vortice di gag, depistaggi, zuffe e avventatezze espressive sempre spiazzanti.

Il suo pubblico, va da Colorado a Zelig e svariate trasmissioni televisive.

Biografia Alessandro Petrone

Nel 2020 si esibisce a Italia’s Got Talent con il personaggio Luglio Iglesias.

Nel 2018 partecipa al Clown&Clown Festival di Monte San Giusto e vince il “premio giuria popolare” con il personaggio Luglio Iglesias.

Attualmente, si esibisce come comico su numerosi palcoscenici, tra cui lo Zelig di Milano, portando irriverenti spettacoli in cui miscela umorismo, musica dal vivo e magia.

Dal 2018 collabora con i comici Didi Mazzilli e Enzo Polidoro (Colorado e Zelig) con spettacoli comici e dirette streaming. Attualmente sono in scena con lo spettacolo FREAKS & COMEDY.

Negli anni perfeziona la verve comica con artisti clown di calibro internazionale: Patch Adams, Paolo Nani, Johnny Melville, Rita Pelusio, Antonio Brugnano, Andrea Ruberti, Andrea Bochicchio e Matteo Galbusera.

Dal 2010 è Clown Volontario per l’Associazione Veronica Sacchi ODV, una realtà indipendente di volontariato che usa la clown terapia per portare un sorriso in contesti di disagio: ospedali, centri anziani, centri disabili e carceri.

Per la stessa associazione, nonchè per la Fondazione Mission Bambini, partecipa a missioni come clown volontariato in Kenya, Albania, Romania, Marocco, India e Bielorussia.

Sempre per l’Associazione Veronica Sacchi Onlus opera in qualità di formatore di improvvisazione per i corsi in partenza ogni anno e aperti a giovani volenterosi di avvicinarsi al mondo del sociale.

Nel 2016 collabora come clown per l’Associazione Parada a Bucarest.

Biografia Enzo Polidoro

Poteva diventare un bravo insegnante di ginnastica (ha fatto l’ISEF) e invece ha dirottato i suoi studi sul Centro Teatro Attivo di Milano. Quindi è entrato, da solo, nel laboratorio della Corte dei Miracoli. Ne è uscito tempo dopo in compagnia di tre colleghi: Fubelli, Vogogna e Impastato, i TURBOLENTI al gran completo, per anni titolari nel programma Colorado!

La storia di Enzo si lega in modo indissolubile a quella degli amici-colleghi, e la loro carriera diventa per molto tempo una cosa sola.

Polidoro è un polivalente, e trova spazio per emergere in TV con alcune sue creazioni, il mago Fiorenzo, il baby sitter di SOS TATO e su tutte il maestro di salsa Orazio Salsero e recentemente il sorprendente MR.WOW!

Di seguito la programmazione degli appuntamenti:

Martedì 28 Febbraio Caffè Teatro – Mazzilli, Polidoro, Petrone

Giovedì 9 marzo Caffè Teatro – Andrea Perroni

Giovedì 30 marzo Hey Day 90

Martedì 4 aprile Blue Note NAIM A Crooner’s Night

Giovedì 14 aprile Degustazione

Giovedì 20 aprile Digital Live Painting

Giovedì 4 maggio Caffè Teatro – Leonardo Manera

Martedì 23 maggio Metaverso

Giovedì 8 giugno Caffè Teatro – Dado

Martedì 27 giugno Blue Note ACCORDI DISACCORDI feat. MAGGIE CHARLTON

Giovedì 6 luglio Performer Show SmallDream

Giovedì 13 luglio Dj set Get Far Fargetta

PressGiochi