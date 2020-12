Milano. Scoperta bisca clandestina e denunciate 12 persone

I poliziotti dell’Ufficio Volanti di Milano, in zona ”Chinatown’, questa notte verso le 01.30, sono stati attirati da urla e schiamazzi che provenivano da un appartamento. A quel punto gli agenti, preoccupati per una possibile lite in corso, hanno deciso di intervenire, ma al loro arrivo hanno trovato un gruppo di cittadini cinesi intenti a giocare a Mah-Jong, attrezzati con due tavoli in panno verde. I poliziotti, nonostante i tentativi di nascondere alcune banconote da parte dei giocatori, hanno sequestrato un totale di 1623 euro, 62 dollari e 25 yang a carico di sei persone, due tavoli da gioco e 540 tessere utilizzate per giocare. La coppia di nazionalità cinese titolare dell’appartamento, come rivelato dagli accertamenti dell’Ufficio Volanti, è stata denunciata per il reatpo di esercizio del gioco d’azzardo, mentre i restanti 10, tra i 28 e i 53 anni, sono stati denunciati per il reato di partecipazione a giochi d’azzardo. Infine, sono stati sanzionati tutti per aver violato le vigente normativa anti-COVID.

