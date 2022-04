Milano noslot presenta il testo “Donne e disturbo da gioco d’azzardo”

La Rete Civica MILANO NOSLOT Città Metropolitana, fra tutte le iniziative che sta portando avanti sul territorio, si è fatta carico della traduzione italiana di un libro importantissimo a livello internazionale, uscito in Inghilterra con il titolo “GAMBLING DISORDERS IN WOMEN”. Questo straordinario trattato è scritto e curato da donne per le donne, prendendo in esame una questione gravemente sottovalutata in tutto il mondo e ora esce finalmente in Italia con il titolo “DONNE E DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO”.

Non solo come manuale tecnico fornisce tutte le informazioni utili ai professionisti impegnati nell’ambito delle dipendenze, mettendo a confronto i vari approcci internazionali, ma questa edizione italiana è arricchita da un editing più divulgativo, diventando così anche un interessante approfondimento per capire e finalmente approcciare in modo adeguato la realtà sul gioco d’azzardo patologico al femminile.

PressGiochi