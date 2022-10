Milano: EL esamina le nuove frontiere per innovare le lotterie

‘Liberare il potenziale dell’innovazione’: questo il seminario organizzato da European Lotteries e ospitato da IGT e Sisal che si sta tenendo in questi giorni a Milano e al quale prendono parte il CEO di Sisal Lottery Francesco Durante; il CEO Global Lottery IGT Fabio Cairoli, Francesco Parola, Svp Italy Lottery IGT e il Segretario generale dell’EL, Arjan Van’t Veer.

L’innovazione è ovunque – scrivono gli organizzatori – e ha un impatto su ciò che ci circonda e sulla vita quotidiana. Il seminario sull’innovazione delle lotterie europee 2022 a Milano mira a esporre i partecipanti all’innovazione in diversi settori, coinvolgerli su cosa significa innovazione, quale forma assume nel settore delle lotterie e come trarne il meglio. Questa è un’opportunità per creare un forte momento di networking tra i partecipanti, garantendo un luogo e un tempo per discutere dell’innovazione e del suo impatto sul panorama della lotteria. Il palcoscenico è impostato con un’istantanea dello stato della Trasformazione Digitale, con un focus sull’Intelligenza Artificiale (AI) e su come questa può trasformare sia il portafoglio dell’offerta che il cliente. Scoprire come l’idea del Metaverso può essere resa tangibile e generare coinvolgimento per i clienti e… ricavi per le aziende. Il seminario tratterà anche cosa sono le criptovalute e gli NFT, come sono realizzati, i vari vantaggi e svantaggi e fornirà elementi su come potrebbero essere applicati al settore della lotteria. La cerimonia degli EL Innovation Awards 2022 si terrà durante il seminario per celebrare le prime tre innovazioni tra i membri della lotteria EL.

Programma

Giovedì 6 ottobre

WELCOME 09.00 – 09.20

Saluti di benvenuto di

Francesco DURANTE, CEO, Sisal Lottery Italia

Fabio CAIROLI/ Francesco PAROLA, IGT Lottery

Arjan VAN ’T VEER, EL Secretary General

AI DIGITAL TRANSFORMATION

09.20 – 10.00

Seminario: Digital Transformation: Orchestrating Technology, Business & People

Roberto SARACCO, Co-Chair, IEEE – FDC Digital Reality Initiative, Italy & Moderator

10.00 – 10.30

AI is Mature, Pervasive & yet Evolving Rapidly: Ethical Issues & Framework

Emanuela GIRARDI PRENGER, CEO & Founder, Pop AI, Italy

10.30 – 11.00

AI & Digital Transformation

Eleonora FAINA, General Director, Anitech-Assinform, Italy

11.00 – 11.30 COFFEE BREAK

11.30 – 12.00 Point/Counterpoint: How to Move from an Innovative Idea to a Business Innovation

Emanuela GIRARDI PRENGER & Eleonora FAINA

12.00 – 12.45

Distributed Lottery Panel

12.45 – 13.00

Roberto SARACCO, Moderatore

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

NEW ENTERTAINMENT PARADIGMS

14.30 – 14.55

Metaverse: What’s That? More to the Point, Why Should I Care?

Lorenzo CAPPANNARI, CEO & Co-founder, AnotheReality, Italy

14.55 – 15.20

Living the Metaverse

Artur SYCHOV, Founder & CEO, SomniumSpace, Czech Republic &

Antony VITILLO, XR Expert & Metaverse Blogger, Italy

15.20 – 15.45

Spacial Computing & Industry Metaverse

Clarissa TACCHELLA, Manager, Infinity Reply It, Italy

15.45 – 16.05

The Metaverse Floats … on What?

Louis NISIOTIS, University of Central Lancashire, Cyprus Campus, Cyprus

16.05 – 16.30 COFFEE BREAK

16.30 – 17.10

Let’s Meet in the Metaverse

Panel Discussion among Avatars and Audience

17.10 – 17.15

Wrapping up the Day

Roberto SARACCO, Moderator

Venerdì, 7 ottobre

09.00 – 10.00

Innovation Awards

Jarmo KUMPULAINEN + Jury MembersCRYPTOCURRENCY & NFT

10.00 – 11.00

From the Internet of Content to the Internet of Value: Blockchain, Nft and Metaverse as Enablers for a Competitive Advantage

Serena TABACCHI, Director and Co-founder, MoCDA; Italy & Jacopo ROMAGNOLI, Head of Blockchain, Vargroup, Italy

11.00 – 11.30 COFFEE BREAK

11.30 – 11.50 EL 2022 Young & Games Research – ELIGT Young Customers & Female Players sub-group

Ellen DE KRUIJF, Teamleader Consumer, Market & Innovatio, Nederlandse Loterij, the Netherlands

11.50 – 12.45

Wrapping up the Workshop

Marina GEYMONAT, Head Innovation Lab, Sisal Lottery Italia, Italy

12.45 – 13.00

Conclusioni

Roberto SARACCO, Moderatore

