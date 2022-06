Milano. Al Diaz 7 giovedì 9 giugno 2022 appuntamento con la Interactive Dance Performance con Vittorio Brumotti

Milano Design Week 2022, una settimana di incontri, mostre e installazioni dedicate al design, tornano finalmente in presenza dal 6 al 12 giugno. Ed è proprio in questa settimana che al

Milano Design Week 2022, una settimana di incontri, mostre e installazioni dedicate al design, tornano finalmente in presenza dal 6 al 12 giugno.

Ed è proprio in questa settimana che al Diaz 7 – nella cornice unica di uno spazio a un passo da Piazza Duomo Milano – il prossimo giovedì 9 giugno, il pubblico italiano e internazionale potrà essere stupito dal “potere” del video mapping. Una combinazione perfetta per un viaggio emozionante e immersivo dove si mescoleranno sapientemente tecnologia e innovazione in una Interactive Dance Performance che vi lascerà con il fiato sospeso.

In sincrono con la grafica sul ledwall di oltre 50 metri quadrati e la musica, infatti, sarà perfetta l’interazione tra l’uomo e lo spazio digitale e di rara bellezza la sinuosità dell’artista in un appassionato duetto digitale.

E, ancora, la proposta culinaria sarà anch’essa un momento di piacere durante il quale il maxi LED si trasformerà in una finestra sul mondo virtuale quale sfondo magico alla performance dell’artista.

A conclusione della cena seguiranno altre tre esibizioni di danza, per una serata appassionante e spensierata, come nello spirito di sempre, al Diaz 7 Milano.

Un’esperienza che non si dimenticherà!

Alla luce del delicato momento storico, dovuto all’emergenza sanitaria, particolare attenzione è stata dedicata alle norme anti–Covid: il punto vendita Diaz 7, infatti, è costantemente sanificato e gode di una distribuzione degli spazi basata sul rispetto del distanziamento sociale e della cautela generale quali l’obbligo dell’utilizzo della mascherina.

Per accedere a Diaz 7 sarà inoltre necessario essere muniti di Green pass rafforzato.

Di seguito le modalità di prenotazione sia per cena con spettacolo (Inizio h. 20.00 – € 25,00 con ricette del nostro chef) o solo spettacolo (inizio h. 21.00 – ingresso gratuito), ricordando che l’accesso in sala è vietato ai minori di 18 anni:

Iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00)

chiamare il numero 3346305677

Prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7

Biografia Vittorio Brumotti

Nato a Finale Ligure da padre ligure e madre calabrese, vive a Milano; a undici anni comincia a praticare bike trial,

È entrato dieci volte nel Guinness dei Primati grazie a notevoli imprese sportive. Il 6 dicembre 2008, al Motor Show di Bologna, ha superato 28 sbarre con la ruota posteriore della sua bicicletta e il 17 maggio 2009 in Sardegna si è tuffato da 17 metri con la bici nelle acque antistanti le grotte del Bue Marino a Cala Gonone. Poco tempo dopo è tornato in Sardegna per un nuovo record: sulla sommità della guglia naturale di Punta Caroddi, un picco a circa 150 metri sul livello del mare, ha effettuato 71 saltelli sulla sola ruota posteriore.

Il suo primo record è stato presentato al programma Lo show dei record condotto da Barbara D’Urso. Nel 2012 Vittorio Brumotti ha ottenuto il Guinness World Record per aver risalito la Burj Khalifa, a Dubai, in bicicletta, in esattamente 2 ore e 20 minuti. Nello stesso anno gli viene conferito il Premio alla voce contro lo spreco alla nona edizione del Leggio d’oro. Nel 2013, seguendo le orme del collega eamico Martyn Ashton, cambia stile ed inventa il Road bike Freestyle, compiendo le sue evoluzioni in sella ad una normale bici da corsa.

Come inviato di Striscia la notizia, è solito rivendicare i parcheggi destinati ai disabili ed occupati impropriamente da chi non ne ha diritto; ma ancor di più partecipa attivamente alla lotta contro la criminalità.

PressGiochi