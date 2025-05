Migliore (Ministero della Salute): “Il GAP sarà discusso in un tavolo di confronto sulle dipendenze”

“Il gioco patologico è un problema della salute, il mistero della salute ne è consapevole. Il GAP è stato inserito in un tavolo di confronto sulle dipendenze: è importante individuare

“Il gioco patologico è un problema della salute, il mistero della salute ne è consapevole. Il GAP è stato inserito in un tavolo di confronto sulle dipendenze: è importante individuare i comportamenti e i tratti che suggeriscono il rischio di cadere nella dipendenza.

Abbiamo fatto audizioni con associazioni di categoria, esperti che si occupano di dipendenza e raccolto le esperienze dei giocatori patologici anonimi.

Molto spesso il GAP è associato ad altre dipendenze, è necessario capire che ci sono soggetti preposti alla dipendenza in genere.

Abbiamo servizi per le dipendenze, sono in crisi perché manca il professionale. All’interno dei server ci sono equipe che prendono in carico delle persone con dipendenze, molto spesso al singolo viene assegnato un membro del personale sanitario specializzato nella dipendenza da cui è affetto”.

Lo ha dichiarato Maria Migliore, Direttore Medico del Ministero della Salute, durante la sessione giochi degli stati Generali di ADM.

PressGiochi