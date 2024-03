Microgame stringe una partnership con Platipus, offerta Casinò sempre più completa

In arrivo nuovi titoli nella piattaforma Casinò Microgame. Grazie all’accordo con Platipus, società con base in Europa specializzata nella fornitura di Slot e giochi da tavolo, entra a far parte

In arrivo nuovi titoli nella piattaforma Casinò Microgame. Grazie all’accordo con Platipus, società con base in Europa specializzata nella fornitura di Slot e giochi da tavolo, entra a far parte del portafoglio Microgame una esclusiva selezione di titoli originali ed estremamente coinvolgenti.

Tra i titoli di punta di Platipus, presto a disposizione di tutti gli Operatori di Microgame, ci sono: Book of Egypt, Wild Spin, 7 & Hot Fruits, Jackpot Lab, Blackjack e molti altri. Tutti caratterizzati da un design accattivante e storyline avvincenti e tutti estremamente apprezzati sul mercato italiano del gaming online.

Con la nuova partnership, Microgame continua ad implementare la sua offerta Casinò che conta più di 2.750 titoli, capaci di intercettare le preferenze di ogni tipo di player. Un ampio portafoglio a cui si aggiungono le migliori tecnologie e strategie di engagement per un Casinò online tra i più competitivi del mercato italiano.

“Questo accordo è di fondamentale importanza per noi – ha dichiarato Marco Bedendo, Direttore Generale di Microgame – sottolineando “l’impegno incessante di Microgame nel garantire un’offerta casinò sempre all’avanguardia, in linea con le ultime tendenze di mercato e in grado di generare la migliore esperienza di gioco per l’end user”. “L’integrazione dei giochi Platipus nel nostro portafoglio – ha aggiunto Bedendo – rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di leadership nel settore, offrendo ai giocatori una vasta gamma di opzioni di intrattenimento di alta qualità”.

“Per Platipus, la partnership con Microgame rappresenta una scalata alla presenza sul mercato europeo e l’opportunità di offrire ai giocatori italiani alcuni dei giochi più interessanti del settore”, ha dichiarato Vlad Garanko, CBDO di Platipus”.

PressGiochi