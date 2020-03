Microgame lancia #restiamoacasa: contro il virus devoluti i proventi dei tornei

Il provider italiano Microgame, fornitore di numerose aziende attive nell’industria del gaming, ha ufficializzato un’iniziativa dedicata all’emergenza Covid-19.

Nel nome c’è anche uno dei principali obiettivi a cui la storica azienda italiana vuole assicurare il proprio contributo: #RestiamoACasa è il concorso già attivo nella lobby People’s Poker, pensato per i giocatori dei marchi supportati.

Il funzionamento è legato a specifici eventi pokeristici a montepremi garantito che contribuiranno, attraverso i proventi devoluti da Microgame, a supportare lo sforzo della Protezione Civile impegnata in prima linea per limitare rischi e disagi.

I tornei, scelti tra i più apprezzati dell’intero palinsesto, assicureranno occasioni di partecipazione sia nella fascia pomeridiana che serale.

Tra gli eventi pomeridiani sarà possibile scegliere tra il #RestiamoACasa con il Poker Coffee da 3.500 euro, attivo dal lunedì al sabato, ed il #RestiamoACasa con il Poker Coffee da 10.000 euro che in versione reBuy sarà attivo la domenica.

Invece i tornei serali, #RestiamoACasa con Money Night attivo dal lunedì al giovedì ed il #RestiamoACasa con Money Light del venerdì e del sabato, garantiranno ciascuno 10mila euro.

Tutti gli eventi indicati, oltre ai proventi per la beneficenza ed i normali premi ai giocatori, attribuiranno ai primi 100 piazzati, particolari ranking utili a disputare speciali freeroll.

L’incremento delle partite gratuite costituisce, poi, un’altra importante azione di Microgame, immaginata per rendere meno impattante la permanenza a casa dei tanti appassionati.

Il provider ha infatti distribuito nell’intero palinsesto quotidiano oltre 50 freeroll a cui è possibile iscriversi senza alcuna spesa: in palio sono assicurati premi per oltre 1.500 euro.

Il palinsesto oltre al consistente incremento dei tornei gratuiti, vede crescere in queste ore il valore dei montepremi associati a tutti gli eventi principali.

Occasioni di svago e divertimento che, anche quando a costo zero, possono facilitare il rispetto delle norme di sicurezza imposte e contribuire all’impegno di chi si trova in prima fila.

PressGiochi