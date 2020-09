Microgame e Nazionale Elettronica: si consolida la partnership su strategia e qualità

Risultati che superano le più rosee aspettative quelli raggiunti dai vertici di Microgame e Nazionale Elettronica che, alla vigilia della trentaduesima edizione di Enada, hanno tracciato un primo bilancio della partnership che unisce i due storici operatori dell’industria italiana del gaming.

Microgame, infatti, ha inserito lo scorso anno nel catalogo delle specialità da casinò anche i titoli offerti da Nazionale Elettronica, riscontrando un’ottima risposta in termini di attenzioni tanto dagli operatori che presso gli end-users.

La proposta complessiva di giochi, in costante evoluzione, è pronta a raddoppiare entro la fine dell’anno assicurando così agli appassionati del genere oltre 30 specialità, pensate secondo modalità di partecipazione caratterizzate dal massimo coinvolgimento.

L’intero catalogo e i singoli titoli di volta in volta lanciati per il mercato italiano, saranno immediatamente disponibili alla folta platea di clienti del provider garantendo in questo modo una tempestiva adesione alle novità.

Nazionale Elettronica può vantare un’esperienza ultraventennale nel comparto del gaming, con un know how che spazia dalle macchine per l’intrattenimento fino allo sviluppo di software.

Inoltre, l’azienda partner di Microgame è in grado di fornire contemporaneamente le proprie specialità per la rete online e per quella fisica, contribuendo alla realizzazione concreta di quella multicanalità, al centro delle strategie di business del provider.

Un insieme di tratti comuni e affinità operative che ha contribuito a rafforzare la cooperazione tra le due aziende coinvolgendole in un percorso all’insegna della qualità della proposta e degli ambiziosi obiettivi.

