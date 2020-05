Microgame e Fourseven Play unite da un nuovo accordo di fornitura

Un nuovo accordo di fornitura unirà il provider Microgame e la Fourseven Play Limited, società titolare di una concessione ministeriale per il gaming sul mercato italiano. A dare notizia della partnership sono stati i vertici dei due gruppi aziendali che hanno inoltre illustrato alcuni dei contenuti della collaborazione.

La Fourseven Play Limited, con sede in Malta, potrà inserire nei propri palinsesti le offerte relative a tutti i verticali di gioco forniti da Microgame: dal poker ai casinò games, la più ampia proposta tra tutte quelle dedicate a chi opera nel mercato nazionale. Con i prodotti del provider italiano, Fourseven Play completerà una proposta già impreziosita dallo sportsbook sviluppato in house dallo stesso operatore. Un accordo di cui potranno beneficiare non solo i due gruppi ma anche il pubblico di utenti finali che, grazie a questa novità, avrà a disposizione la più ampia gamma di titoli e specialità di gioco.

Sulla stipula dell’intesa grande apprezzamento è giunto dal management dei due gruppi.

Gianluca Gullo, AD di Fourseven Play Limited, ha così commentato: “Ci consideriamo una start-up affidabile ed innovativa, una realtà dinamica ed in rapida crescita che ha sempre ricercato per le proprie attività partner top, proprio come nel caso di Microgame. Anche se il core business aziendale è sicuramente rappresentato dal nostro sportsbook, grazie all’intesa con il principale provider italiano potremo offrire tutto il meglio anche degli altri prodotti di gioco. Da pochissimo tempo stiamo ricalibrando l’intera proposta dedicata al mercato nazionale che si muoverà tanto sull’online quanto su una rete di punti vendita ricariche in fase di predisposizione: in questo decisivo passaggio, poter contare sull’esperienza, sul know-how e sul supporto di partner leader sul mercato come Microgame, ci fornisce ampie rassicurazioni sui prossimi ulteriori successi”.

Francesca Artioli, direttore commerciale di Microgame S.p.A., ha invece dichiarato: “E’ un sincero entusiasmo quello che registriamo ogni volta che i nostri servizi riscontrano il gradimento di operatori e concessionari attivi nell’industria del gaming. Un apprezzamento che sicuramente discende dal lavoro svolto negli anni di attività che hanno agganciato al nostro brand un solida immagine di serietà ed affidabilità. Gli impegni assunti con il gruppo Fourseven Play, oltre a renderci orgogliosi, continuano ad imporci standard elevati nella fornitura dei prodotti di gioco e nel continuo sviluppo degli strumenti di gestione: una sfida alla quale siamo ampiamente attrezzati e che vogliamo vincere insieme al nostro nuovo partner ed i suoi utenti”.

PressGiochi