Microgame. Circoscritto e isolato attacco informatico al circuito

Nelle scorse ore le infrastrutture Microgame sono state oggetto di un attacco informatico. Ciò ha reso indisponibili i portali di gioco del circuito e richiesto il blocco, in via precauzionale, dei servizi esterni alla piattaforma.

Le investigazioni, immediatamente avviate da parte del team tecnico Microgame, congiuntamente al SOC esterno, hanno consentito di individuare prontamente e successivamente circoscrivere l’attacco che ora risulta completamente isolato.

In queste ore il team in campo sta ponendo in essere le procedure necessarie per giungere, nel più breve tempo possibile, alla riattivazione di tutte le funzionalità.

